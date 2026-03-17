The Undertaker estuvo a punto de golpear a un trabajador de la WWE; así lo reveló esta leyenda

The Undertaker es, sin duda, de las figuras más grandes que existen no solo en la WWE, sino dentro del espectáculo y el deporte a nivel mundial, motivo por el cual todo lo que ocurre a su alrededor se vuelve tendencia en redes. Por ejemplo, ¿sabías que estuvo a punto de golpear a un trabajador de la empresa?

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The Undertaker se convirtió en uno de los técnicos más importantes que la WWE ha tenido a lo largo de la historia, por lo que su nombre está marcado con letras de oro en la empresa. Curiosamente, hace más de 15 años El Enterrador vivió un momento que, de haberse concretado, pudo haber tenido serias consecuencias para él.

¿The Undertaker estuvo a punto de golpear a un trabajador de la WWE?

Fue durante una charla en el podcast Insight con Chris Van Vilet que John TV, antes conocido como John Morrison en la WWE, recordó la vez en que The Undertaker estuvo a punto de cometer una situación muy delicada luego de uno de los eventos más importantes de la empresa: Elimination Chamber.

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Todo ocurrió en Elimination Chamber 2010, cuando en su tema de entrada El Enterrador vivió un turbio momento luego de un accidente en donde fue atrapado por el fuego de su presentación. El luchador logró competir aquella noche, aunque dicha escena se ha vuelto una de las más perturbadoras de la empresa.

John Morrison cuenta que el encargado de la pirotecnia se quitó los auriculares y corrió para ya nunca más volver al trabajo consciente de lo que hizo. Lo curioso es que, al término de la contienda, The Undertaker corrió a buscarlo para exigirle una explicación o, posiblemente, algo más, sin obtener éxito alguno.

¿A qué se dedica actualmente The Undertaker?

Si bien ya está retirado del wrestling profesional, The Undertaker se mantiene activo en la WWE, pues actualmente es el responsable de las ideas creativas que ocurren dentro de la AAA, empresa mexicana que vivió este fin de semana su evento Rey de Reyes 2026, el cual superó las expectativas.