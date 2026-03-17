Su valor en Cruz Azul se ha desplomado en los últimos meses y los fans lo quieren fuera del club

Se trata, sin duda, de uno de los elementos más importantes y, a su vez, criticados que existen dentro de La Máquina de Cruz Azul. Y es que, en los últimos años, este futbolista pasó de ser uno de los más queridos a uno cuyo fanaticada, en general, desea verlo fuera de la institución.

cruz azul

Con 29 años de edad recién cumplidos, es una realidad que Rodolfo Rotondi se ha convertido en uno de los elementos más importantes en el esquema del Cruz Azul de Nicolás Larcamón. Dicho lo anterior, también es una realidad que su valor en el mercado se ha desplomado a lo largo de los últimos meses.

Rodolfo Rotondi, de ser ídolo de Cruz Azul a valer solo 3 millones

Después de brillar en Defensa y Justicia, Rodolfo Rotondi fue fichado por Cruz Azul en julio del 2022 a cambio de 4 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. El argentino arribó como extremo por izquierda; sin embargo, con el paso de los meses se convirtió en el carrilero izquierdo titular.

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Durante los últimos cuatro años, Rodolfo Rotondi logró consolidarse como uno de los mejores futbolistas de la Liga BBVA MX en su posición al grado de tener un valor superior a los 6 millones de euros gracias a sus números, mismos que lo colocaron en la órbita de instituciones como Tigres.

Sin embargo, su actuación en la final contra el Club América, así como la semifinal frente al mismo equipo, hicieron que generara la animadversión de una parte de la fanaticada celeste. Hoy en día sus números no son los mejores, lo cual se refleja en los 3 millones de euros que hoy en día vale según la misma fuente.

¿Cuál es el valor de Rodolfo Rotondi en Cruz Azul?

Desde su llegada a Cruz Azul proveniente del futbol argentino, Rodolfo Rotondi suma un total de 155 encuentros con el conjunto cementero. En esta cantidad de encuentros el carrilero por izquierda acumula más de 12,000 minutos junto a 27 anotaciones y 22 pases a gol.