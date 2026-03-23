Vale 120 millones, tiene 24 años y está borrado por André Jardine en el Club América

El Club América es el equipo que cuenta con la plantilla más costosa de toda la Liga BBVA MX, al menos, en este Clausura 2026. Y es que, con un valor cercano a los 100 millones de euros, la institución azulcrema supera a otras escuadras como Cruz Azul, Chivas y Toluca, por citar algunos ejemplos.

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Esta situación permite que muchos de sus futbolistas cuesten una fortuna para el mercado tanto nacional como internacional. Y entre estos destaca un defensor que apenas tiene 24 años, que vale más de 100 millones pero que, sin embargo, no es tomado en cuenta por el técnico del América, André Jardine.

Ramón Juárez, de valer 120 millones a no ser tomado en cuenta por el América

Nacido el 9 de mayo del 2001 en Rioverde, México, Ramón Juárez del Castillo es un futbolista que se desempeña como defensa central y que tiene experiencia en equipos como Puebla y San Luis, aunque fue en América en donde ha logrado tener mayor cantidad de oportunidades pese a que estas han sido escasas.

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Ramón Juárez puede presumir haber sido parte del tricampeonato obtenido por el club hace algunas temporadas; sin embargo, también es una realidad que este no fue trascendente en ninguno de los tres títulos, pasando la mayor parte del tiempo rotando como titular o en el banquillo de suplentes.

Y es que, pese a valer 6 millones de euros según Transfermarkt (alrededor de 120 millones de pesos), su estilo de juego no convence al entrenador azulcrema, el cual ha preferido optar por otras alternativas en esa posición como Israel Reyes, Sebastián Cáceres o incluso el canterano Vázquez.

¿Cuántos minutos suma Ramón Juárez con el América?

Ramón Juárez pasó de ser una alternativa interesante de la Selección Mexicana a no tener suficientes oportunidades como titular en el Club América. Al menos eso es lo que prueban sus números, pues desde que se estableció formalmente en el equipo a inicios del 2023 el canterano azulcrema suma poco más de 7,800 minutos distribuidos en 118 partidos.