¿Qué le pasa a Cruz Azul en los segundos tiempos? Esta es su rara transformación con Larcamón

Cruz Azul se mantiene como uno de los líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX después de 11 fechas disputadas, por lo que ahora su próximo objetivo es sumar una victoria más en calidad de visitante nada más y nada menos que frente a los Cañoneros de Mazatlán.

cruz azul

Un punto a tener en cuenta es que Cruz Azul, de la mano de Nicolás Larcamón, se ha convertido en la mejor ofensiva de la temporada; sin embargo, lo anterior no exime que el equipo se caiga en los segundos tiempos, un hecho que se puede reflejar a través de estos números.

¿Por qué Cruz Azul se cae en los segundos tiempos?

En estos momentos, Cruz Azul es la quinta mejor ofensiva del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al recibir únicamente 11 anotaciones en 11 juegos. De entre estos destacan los tres tantos que el club recibió cuando venció como visitante a Juárez por un marcador final de 4-3.

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Un punto interesante es que, de los 11 goles que ha recibido la institución dirigida por Nicolás Larcamón, ocho de estos se generaron en la segunda mitad. De hecho, algo que también llama la atención es que cuatro de los 11 tantos recibidos hasta ahora se dieron en los últimos 15 minutos; es decir, del 75 al 90.

Esto podría deberse a un sinfín de factores, entre los que destacan el poco descanso que los jugadores han recibido a raíz de los viajes que han hecho en la temporada, así como la doble participación que han tenido en la Concachampions y la poca rotación que el entrenador argentino ha hecho con sus piezas hasta ahora.

¿Cuáles son los próximos partidos de Cruz Azul?

Después de enfrentar a Mazatlán como visitante este viernes, Cruz Azul regresará a Puebla para medirse a los Tuzos del Pachuca. Posteriormente, el conjunto celeste enfrentará el Clásico Joven frente al América para cerrar la temporada regular ante Tijuana, Querétaro y Necaxa.