WWE: Kurt Angle revela la vez en que HUMILLÓ a Brock Lesnar fuera del ring

Kurt Angle es, para muchos, uno de los luchadores que ayudó a que la WWE fuera la monstruosa empresa de entretenimiento que es hoy en día, pues gracias a su habilidad en el ring como en el micrófono se volvió el rostro de la empresa, tanto en heel como en baby face, durante muchos años.

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Para nadie es un secreto que la habilidad de Kurt Angle en el cuadrilátero era garantía gracias a su pasado en la lucha olímpica, por lo que no era de extrañar que, en el pasado, tuviera la oportunidad de derrotar y, según sus palabras, humillar a Borck Lesnar, quien también es leyenda de la WWE.

¿Kurt Angle humilló a Brock Lesnar debajo del ring?

Esta información fue tomada de la cuenta de Facebook AJ Cadeos, quien es famosa por publicar anécdotas sobre luchadores y leyendas de la WWE. Según esta anécdota, Kurt Angle siempre pensó que ganaría en un mano a mano ante Brock Lesnar, esto pese a que la “Bestia Encarnada” es uno de los hombres más temidos del mundo.

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La lucha real se habría llevado a cabo debajo del ring y en medio de mucha gente que quería conocer el resultado. Y pese a que Brock Lesnar es un hombre imponente, la experiencia de Kurt Angle como campeón olímpico habría sido suficiente no solo para que lo derrotara, sino para que terminara por completo con él.

Esto se habría dado en una noche de gira europea de SmackDown. Kurt relata que usó sus principales virtudes, entre ellos la velocidad y su técnica, para “tenerlo abajo”. Al término de la pelea sostiene que Brock se rió de la situación, aunque a partir de ahí lo respetó más como persona y luchador.

¿Por qué Brock Lesnar volvió a la WWE?

El regreso de Brock Lesnar a la WWE tuvo estrecha relación con la gira de despido de John Cena, a quien enfrentó y venció en Wrestlepalooza. Sin embargo, vale decir que este se dio en medio de muchas críticas de parte de los fans, lo anterior recordando las polémicas que ha generado en unión con Vince McMahon.