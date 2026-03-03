Jardine ya no lo quiere en el club; este es el jugador que podría salir pronto del América

América sufrió una de las derrotas más contundentes desde la llegada de André Jardine luego de caer en casa ante los Tigres de la UANL por 4-1, en un partido en el que el conjunto azulcrema fue superado de principio a fin no solo en el marcador, sino en el trámite general del encuentro.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Este partido no solo alejó al Club América de los primeros lugares de la tabla general, sino que también sirvió para que, de acuerdo con algunos fanáticos, un jugador se diera cuenta de que no forma parte del gusto del técnico brasileño, lo cual haría que salga de la institución más pronto que tarde.

¿Qué jugador saldría del América al no ser del gusto de André Jardine?

A pesar de las constantes modificaciones que el técnico brasileño ha realizado en su esquema inicial a fin de buscar el triunfo, vale decir que uno de los elementos que ha tenido mínima participación en el torneo actual es Ramón Juárez, quien de nueva cuenta se quedó en el banquillo de suplentes ante Tigres.

Te puede interesar: ¿Por qué Ramón Urías no estará con México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Te puede interesar: ¿Quién es el favorito a ganar la Champions, según la IA?

Esta situación ha comenzado a ser criticada por los aficionados del Club América, quienes consideran que el canterano necesita más oportunidades en el campo luego de sufrir una dolorosa derrota frente a los felinos, esto considerando que, en el pasado, Ramón llegó a ser considerado por la Selección Mexicana.

Cabe decir que el contrato de Juárez con el América culmina en verano del 2027, por lo que, si bien aún tiene cierto margen para recuperar la confianza, también podría comenzar a ver nuevas opciones en el futbol mexicano a fin de tener la regularidad que tanto ha deseado en el terreno de juego.

¿Cuándo y dónde será el próximo juego del América?

Luego de lo ocurrido el pasado fin de semana, el Club América volverá a la cancha del Ciudad de los Deportes para enfrentarse a Bravos de Juárez, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 que se llevará a cabo este miércoles en punto de las 21:00 horas.