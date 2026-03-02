Por esta razón Ramón Urías no jugará con México en el Clásico Mundial de Beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol está prácticamente a la vuelta de la esquina y, con él, ha surgido mucha información respecto a la Selección Nacional de México, misma que es una de las favoritas a llegar a las instancias finales gracias al nivel de cada uno de sus peloteros.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Tristemente para la causa nacional, la Selección de México no podrá contar con Ramón Urías pese al gran nivel que ha mostrado hasta ahora en las Grandes Ligas. Ante este hecho, vale conocer las razones por las cuales el pelotero no estará presente en el Clásico Mundial de Beisbol.

¿Por qué Ramón Urías no estará con México en el Clásico Mundial de Beisbol?

La baja de Ramón Urías es una de las más sensibles que la Selección de México tendrá dada su experiencia en las Grandes Ligas a través de su participación en los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston, por lo que el cuadro nacional tendrá que buscar su objetivo sin él en el diamante.

Te puede interesar: ¿Quién es el jugador de la Liga BBVA MX que es más efectivo que Paulinho?

Te puede interesar: Penta vs Dominik por el Título Intercontinental de la WWE

Vale decir que su baja del Clásico Mundial de Beisbol no se debe a una lesión o a conflictos con el mandamás de la Selección de México, sino más bien ante su deseo de enfocarse en tener una nueva oportunidad en las Grandes Ligas, lo cual impide que forme parte de este evento mundial.

Cabe mencionar que el arribo de Ramón Urías a la MBL no ha sido sencillo, por lo que tomó la decisión de priorizar su futuro a corto y mediano plazo con los St. Louis Cardinals pese a que esto signifique su no participación con la Selección de México, lo cual habla de su compromiso con dicho club.

¿Cuándo firmó Ramón Urías con St. Louis?

Según lo mencionado por la MLB, Ramón Urías firmó un acuerdo por un año con San Luis a cambio de dos millones de dólares garantizados. Debido a este hecho, el mexicano hizo a un lado el Clásico Mundial de Beisbol a fin de tener una grata temporada con su nuevo equipo de las Grandes Ligas.