deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

Los Angeles Rams 0-0 Philadelphia Eagles: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 21 de septiembre, partido de la Semana 3 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Los Angeles Rams visitan Filadelfia para medirse a los actuales campeones en un atractivo duelo de la Semana 3 de la NFL; los Eagles buscan mantener el dominio

saquon barkley, eagles
Azteca Deportes
Ritual NFL
Compartir

Revancha en Filadelfia, Los Angeles Rams visitan a los Eagles en uno de los duelos más atractivos de la Semana 3 en la temporada 2025 de la NFL. Los vigentes monarcas del Super Bowl y su rival de este domingo llegan invictos al partido de este domingo, por lo que se espera un encuentro cerrado.

Para Saquon Barkley representa otra oportunidad de aterrorizar a la defensiva de Sean McVay, el año pasado acumuló más de 500 yardas desde la línea de golpeo en dos partidos ante los californianos. Una de sus escapadas en la ronda divisional fue clave para que Filadelfia se hiciera con un apretado triunfo en casa.

A pesar de la lesión que lo mantuvo limitado durante la temporada baja, Matthew Stafford ha mostrado un enorme nivel y la conexión con Puka Nacua ha dado frutos en el amanecer de la temporada. Será importante que la tendencia continúe para vencer por fin a los Eagles.

Los Angeles Rams (Pertenece a NFL)
Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de Jalen Hurts! Chiefs 0-7 Eagles | Super Bowl LIX
Super Bowl LIX El Ritmo del Ritual
Ritual NFL
Super Bowl LIX | El Ritmo del Ritual | Día 2
×
×