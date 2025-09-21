Los Angeles Rams 0-0 Philadelphia Eagles: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 21 de septiembre, partido de la Semana 3 de la temporada regular 2025 de la NFL; marcador online

Revancha en Filadelfia, Los Angeles Rams visitan a los Eagles en uno de los duelos más atractivos de la Semana 3 en la temporada 2025 de la NFL. Los vigentes monarcas del Super Bowl y su rival de este domingo llegan invictos al partido de este domingo, por lo que se espera un encuentro cerrado.

Para Saquon Barkley representa otra oportunidad de aterrorizar a la defensiva de Sean McVay, el año pasado acumuló más de 500 yardas desde la línea de golpeo en dos partidos ante los californianos. Una de sus escapadas en la ronda divisional fue clave para que Filadelfia se hiciera con un apretado triunfo en casa.

A pesar de la lesión que lo mantuvo limitado durante la temporada baja, Matthew Stafford ha mostrado un enorme nivel y la conexión con Puka Nacua ha dado frutos en el amanecer de la temporada. Será importante que la tendencia continúe para vencer por fin a los Eagles.