Randal Willars, antes de Los Ángeles 2028, apunta a Budapest en el mejor momento de su carrera

Cuando el chino Cao Yuan consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la calificación de los jueces marcó 547 puntos. Una actuación dominante, que le sacó casi 40 puntos al segundo lugar, el japonés Rikuto Tamai. Dos años más tarde, en la final de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, el mexicano Randal Willars tuvo una puntuación de 570 unidades, 23 más que el campeón olímpico.

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“Estoy en mi mejor momento (de mi carrera)”, confiesa en entrevista a Azteca Deportes. “Siempre lo he dicho: el mejor momento es el que está por venir, sé que todavía tengo mucho por mejorar y trabajaré para dar mejores resultados”.

Willars no tuvo lesiones en su participación en Santo Domingo 2026. Y se ve con un paso sólido para la recta final del ciclo olímpico que terminará con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El mexicano se ha quedado en la orilla de subir al podio en competencias mundiales, en las que aún no se ha colgado medallas en Campeonatos Mundiales de Natación, ni tampoco en las justas veraniegas.

¡EL PODIO SE PINTA DE MÉXICO!

Brillante cierre en la segunda jornada de la Copa México de Clavados Zapopan 2026. Randal Willars y Kenny Zamudio se rifaron en la plataforma de 10m varonil y se quedan con las medallas.

🥈 Randal Willars (502.90 pts) 🥉 Kenny Zamudio (438.20 pts)… pic.twitter.com/lJnhsSYfCz — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 19, 2026

La primera prueba de estos macroeventos vendrá el año que viene, cuando dispute los Mundiales de Budapest.

“Es el lugar idóneo para conseguir la plaza en individual y en sincronizados, entonces el objetivo está ahí y estoy seguro de que las cosas se van a lograr”, reconoce.

Aunque no se ha logrado subir al podio y pese a su juventud (cumplió 24 años en abril pasado), tiene una larga trayectoria en competencias internacionales de clavados, tanto de adultos como a nivel juvenil. Por lo que dice que los jueces conocen sus saltos y su trayectoria.

“No soy un desconocido. Ya he estado peleando las medallas, inclusive ganándole a los chinos en algunas ocasiones. Ya en este nivel, donde las puntuaciones se defienden por un margen de prácticamente nada, lo más importante son los detalles. Esos pequeños detalles que a lo mejor pasan de un 8.5 a un 9, 9.5, y es en lo que más tengo que trabajar para dominar la prueba”, agrega Willars.

¿Cuántas medallas consiguió Randal Willars en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026?

Randal Willars consiguió dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La primera la consiguió en la plataforma individual de 10 metros, con la proeza de la puntuación en la que superó a Cao Yuan. Mientras que también consiguió el título centroamericano en la modalidad de sincronizados, al lado de Emilio Treviño.

¿Cuáles serán las próximas competencias de Randal Willars?

Randal Willars competirá en tres torneos internacionales, dos de ellos de nivel mundial y uno de ellos regional, siempre y cuando gane su boleto en los selectivos nacionales. Estos son:

