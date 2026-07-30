El jugador que ya no quiere estar en América, pero por esta polémica razón lo obligaron a quedarse

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha iniciado y, entre las sorpresas, aparece una plantilla limitada del Club América, institución que acostumbró a sus aficionados a tener a los mejores jugadores pero que, ahora, tiene problemas para confeccionar un XI realmente competitivo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Aunado a lo anterior, existen jugadores que posiblemente no estarían del todo convencidos del proyecto de Guillermo Almada como técnico del Club América. Una muestra de lo anterior es este mediocampista, quien, dicho sea de paso, habría solicitado salir del cuadro azulcrema hace unas semanas.

¿Quién es el jugador que habría solicitado salir del América?

De acuerdo con información revelada por el periodista León Lecanda, el despido de André Jardine como técnico del América hizo que uno de sus jugadores, Raphael Veiga, buscara su salida de la institución con miras a regresar al Palmeiras, club que lo cedió durante todo este 2026.

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La fuente señala que a Raphael Veiga no le gustó la salida de André Jardine toda vez que fue él quien solicitó su llegada a inicios del 2026, por lo que, con su despido, buscó la forma de terminar con el acuerdo entre clubes para buscar su regreso al equipo de Brasil en este segundo semestre del año.

¿Qué impidió la salida de Raphael Veiga del América?

Cabe mencionar que la salida de Raphael Veiga habría significado que el club se hiciera cargo de su salario durante todo el 2026 ya sin contar con él, lo cual no generó un buen ambiente en Coapa toda vez que las cuentas financieras no están atravesando por su mejor momento.

Los problemas económicos que el América tiene derivados de los compromisos con Grupo Ollamani fueron el punto de partida que impidieron la salida de Veiga para este torneo, mismo en donde, dicho sea de paso, ha tenido interesantes minutos de la mano de Guillermo Almada.