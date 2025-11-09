Es mexicano, es su tercer equipo en Europa y nadie lo quiso en la Liga MX; ¿de quién se trata?

En ocasiones el futbol no te da las oportunidades que merecías o decías merecer. Muchas veces hay casos de hombres y mujeres de los que se esperaba un poquito más, sin embargo terminan en destinos impensados. Esta es la historia de Raúl Gudiño, arquero formado en el Guadalajara, que hoy militará en su tercer equipo de primera división en el continente europeo. Así se encuentra la carrera del arquero mexicano… fuera de la Liga MX.

¿Qué club fichó a Raúl Gudiño lejos de la Liga MX?

Después de su última etapa jugando en la Liga de Expansión con los Venados de Mérida, el arquero de 29 años llegará al futbol de Andorra. En dicho club no le será extraño el ambiente, pues es el equipo donde Marco Fabián de la Mora funge como presidente. Y con esto, el arquero nacido en Guadalajara tendrá su cuarta etapa en un club europeo, aunque solamente con tres experiencias de primera división.

Raúl estuvo entrenando y jugando con el Porto B en el 2015, de ahí emigró con el Unión Madeira del propio futbol lusitano y cerró su carrera europea en el APOEL de Chipre, donde incluso tuvo actividad en Champions League. De ahí volvió a México, jugó para el Guadalajara, con Necaxa, Atlanta United de la MLS y el caso mencionado en el futbol debajo de la máxima categoría de Liga MX.

El Rangers FC es el equipo que le dio la confianza en la que podría ser la última etapa de su carrera profesional, aunque indican algunos que el equipo tiene algunos problemas económicos. Sin embargo, él ya formó una carrera que pocos han concretado a nivel europeo y espera tener una grata historia con el equipo de Andorra.

¿Por qué Raúl Gudiño nunca se afianzó en la Liga MX?

Dada su altura y buenos procesos con las selecciones juveniles, muchos le vieron la capacidad suficiente para consolidar una gran carrera, en tiempos donde incluso el Guadalajara no contaba con arqueros referentes. Sin embargo, nunca se ha visto como el gran protagonista en los equipos donde militó. Lamentablemente muchos no le recuerdan como el portero clave de su institución y por ello ha saltado de club en club, con distintos niveles entre México, Europa y los Estados Unidos.