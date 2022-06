Oficial: Raúl Gudiño es nuevo jugador del Atlanta United

Muy contento e ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera🇺🇸🧤



Orgulloso de llegar a esta Gran Institución ⚫️🔴



-



Very happy and excited about this new stage in my career 🇺🇸



Proud to come to this Great Club ⚫️🔴



LET’S GO @ATLUTD ! 🔥#UniteAndConquer pic.twitter.com/ZO5cnhn0Xv