América tendría que esperar; la leyenda del club que rechazó su retorno a Coapa

El Club América está consciente de que debe recuperar la grandeza que perdió en los últimos torneos y, para ello, tiene como objetivo ser protagonista en el siguiente mercado de fichajes, teniendo en cuenta que la zona más necesitada de refuerzos es la delantera.

Entrevista con Álvaro Fidalgo: América campeón Apertura 2024

Elementos como la Pantera Zúñiga, Víctor Dávila y Henry Martín no supieron responder en los momentos más importantes en el campo, por lo que el Club América tiene en mente reforzar este apartado; sin embargo, deberán desechar un jugador que, a priori, era la opción A para el club.

¿América se olvida de Raúl Jiménez para el Apertura 2026?

Fue en los últimos días cuando, a través de un comunicado en sus redes sociales, el Fulham de Inglaterra confirmó que no extenderá el acuerdo que tenía con Raúl Jiménez desde hace varias temporadas, por lo que a partir de este verano el jugador mexicano fue agente libre, al menos, unos días.

Te puede interesar: El defensa de Cabo Verde que jugará un Mundial tras una dolorosa lesión

Te puede interesar: Entrenó en la playa, hoy disputa el Mundial 2026

Esta situación generó mucho interés entre la comunidad azulcrema toda vez que, desde hace algunos meses, se mencionó que Raúl Jiménez podría regresar a la Liga BBVA MX con el América, club con el que fue campeón en el Clausura 2013. Sin embargo, las cosas no pueden estar más alejadas de la realidad.

Y es que, hace apenas unos días, Raúl confirmó su tan ansiado retorno al Wolverhampton, equipo en el que está convertido en una leyenda y en el que tendría su primera temporada en la Championship; es decir, la segunda división de Inglaterra.

¿Cuántos goles marcó Raúl Jiménez con los Wolves?

Parte de las razones por las cuales Raúl Jiménez es un histórico de los Wolves deriva de la cantidad de anotaciones que el mexicano sumó con este club durante los cinco años en los que estuvo en el club, tiempo en donde registró 57 tantos y 23 pases a gol en 166 duelos disputados.