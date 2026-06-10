Logan Costa, el defensa de Cabo Verde que representa a su país tras nueve meses fuera por dura lesión

La Selección de Cabo Verde hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra todos los pronósticos, por lo que cualquier situación relacionada con este combinado se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Un ejemplo de lo anterior es Logan Costa, pilar de la defensa que estará en este evento.

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Logan Costa es, posiblemente, el elemento más importante que la Selección de Cabo Verde tiene en la actualidad toda vez que forma parte del Villarreal de España, por lo que llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como el mandamás de su país y después de superar una dolorosa lesión.

¿Qué lesión alejó a Logan Costa de Cabo Verde y el Villarreal?

Fue durante la pretemporada pasada que el central caboverdiano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, considerada una de las lesiones más importantes que cualquier atleta puede tener en el mundo profesional no solo en el futbol, sino en cualquier deporte.

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Esta situación sucedió en julio del año pasado y le costó una rehabilitación de nueve meses, por lo que fue en abril de este año cuando Logan Costa finalmente pudo regresar a las canchas en el tramo final de la temporada con un Villarreal que quedó en la tercera posición de la tabla general.

Cabe mencionar que Logan llegó al Submarino Amarillo en agosto del 2024, por lo que apenas suma una temporada completa con el Villarreal. A pesar de ello, el central de 25 años de edad espera tener una grata Copa Mundial de la FIFA 2026 para consolidarse en el cuadro titular del club español.

¿Cuáles son los números de Logan Costa en el Villarreal?

A pesar de la lesión de ligamentos que tuvo, el Villarreal ya es el segundo equipo que más partidos ha tenido Logan Costa en su carrera como profesional. Con el conjunto español, el jugador de Cabo Verde registra dos anotaciones y una asistencia en dos mil 749 minutos distribuidos en 36 partidos.