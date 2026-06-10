Iliman Ndiaye: de entrenar en la playa a representar a Senegal en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado mucho revuelo entre los equipos de la Premier League, mismos que prestarán decenas de jugadores para este evento deportivo. Un ejemplo de ellos es el Everton, escuadra que, durante un mes, se despedirá de su delantero Iliman Ndiaye.

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Iliman Ndiaye es considerado uno de los jugadores más importantes que la Selección de Senegal tendrá en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo por su velocidad, sino por el hecho de formar parte de la Liga más potente que hay en el planeta. Ahora bien, ¿sabías que el jugador entrenó en la playa durante un tiempo?

Iliam Ndiaye, de jugar en la playa a estar con Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Iliman Ndiaye nació en Francia; sin embargo, desde joven la familia decidió mudarse a Senegal, incluso cuando algunos ojeadores ya habían puesto los ojos en el delantero. Fue así cuando el atacante pasó de entrenar en la élite europea a entrenar futbol en las canchas de arena que había en las playas africanas.

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Esta situación, sin embargo, ayudó a que el senegalés tuviera un control del balón estupendo, hecho que lo caracteriza hoy en día. Fue así cuando, a los 14 años, Ndiaye y su familia se mudaron a Inglaterra luego de que su padre encontrara trabajo en dicho país, algo que le volvió a abrir las puertas.

Bajo este contexto, y tras brillar en categorías inferiores del Olympique de Marsella, el Sheffield United y el Boreham Wood de Inglaterra, Iliman arribó al Everton en 2024, equipo en donde se ha consolidado como una pieza importante de tres cuartos del campo en adelante y en donde acumula 17 anotaciones en 71 juegos.

¿Cuántos goles registra Iliman Ndiaye con la Selección de Senegal?

Iliman Ndiaye hizo su debut en la Selección de Senegal en junio del 2022, por lo que cumplirá cuatro años como internacional precisamente en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el cuadro africano, el atacante de 26 años acumula cuatro goles y seis asistencias en 39 encuentros disputados.