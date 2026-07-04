Javier Aguirre pone a soñar a todo México: ''Si no creyera que pudiéramos ganar, te lo diría abiertamente’’

La Selección Mexicana de Futbol está a un triunfo de meterse entre los ocho mejores combinados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y poner a soñar a toda una nación. La tarea no será nada sencilla, eliminar a los 'creadores del futbol'; Inglaterra con una plantilla valuada en más de mil millones de euros. A pesar de la diferencia en cuanto a lo económico, Javier Aguirre no se esconde y fue contundente si México puede derrotar al cuadro británico.

En la última zona mixta previo al choque ante los 'Tres Leones', el estratega hizo suspirar a todos sus connacionales: "Tenemos un coach mental, una persona calificada, que fue futbolista profesional y que en esta parte va bastante bien, hace dinámicas de grupo y estoy muy tranquilo en la faceta mental.

Yo veo la Premier League y la Champions, son grandes competencias, aprendes de los grandes jugadores y entrenadores. Si quieres aprender, de cualquier liga lo haces, ayer me sorprendió un jugador del Congo. Es nuestra obligación ver el futbol y mejor de este nivel", destacó el ex Mallorca.

Con confianza para vencer a Inglaterra

Por otro lado, el 'Vasco' reiteró que disputarán el duelo ante los ingleses con la firme intención de avanzar a octavos de final en Norteamérica 2026: "Si no creyera que se le pudiera ganar, te lo diría abiertamiente, pero creo ferviertemente en el funcionamiento de mi equipo, va a ser un partido muy igualado y ganará el que cometa menos errores"., finalizó.

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