Raúl Jiménez sería orillado a volver al América por esta millonaria razón... hubo un movimiento inédito

Raúl Jiménez está cada vez más cerca de volver a la Liga BBVA MX y vestir la camiseta del América. El delantero mexicano de 34 años está teniendo una temporada interesante en el Fulham de Inglaterra , siendo titular en la mayoría de los encuentros de la Premier League. Pese a ello, los ingleses están en plena búsqueda de una nueva referencia de área para cubrir la futura salida del ex-Wolverhampton.

Distintos reportes mencionan que Fulham está buscando contratar a un nuevo delantero centro y el futbolista apuntado es Ricardo Pepi, norteamericano de 23 años que se desempeña en el PSV de Países Bajos. El atacante llegaría como apuesta a largo plazo para convertirse en referencia de la ofensiva de los Cottagers, dejando vía libre para que Jiménez regrese a la Liga BBVA MX .

Raúl Jiménez regresaría al América próximamente|Crédito: @FulhamFC / X

Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, el conjunto de Londres estaría dispuesto a pagar hasta 30 millones de euros para fichar a Pepi en este libro de pases. Una noticia que celebra todo el americanismo, pues el regreso de Jiménez es casi un hecho, aún más sabiendo que su contrato con el Fulham llegará a su fin el 30 de junio de 2026, es decir, una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



El regreso de Raúl Jiménez queda en manos del América

Es un hecho que Fulham tratará de cerrar el fichaje de un delantero centro de cara al futuro y Pepi tiene todos los papeles para cubrir dicho espacio. En este contexto, la directiva del América deberá trabajar para concretar el regreso de Jiménez, pensando en el Apertura 2026. ‘El Lobo de Tepeji’ quedará como agente libre, por lo que las Águilas deberán negociar solamente el salario del futbolista, quien seguramente será uno de los mejores pagados del plantel.

Raúl Jiménez y su deseo de regresar al América

En los últimos meses, el propio Jiménez dejó en claro que uno de sus deseos es volver al América, club donde se formó como profesional. “Si se da la oportunidad de regresar, yo feliz. Está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero bueno, dentro de los planes está”, había mencionado el delantero del Fulham días atrás.

