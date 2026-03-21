Rayadas 0-0 Chivas: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 13 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Este viernes 20 de marzo, el Estadio BBVA será el escenario de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 13 del Clausura 2026. Donde Monterrey Femenil llega como superlíder invicto y con paso dominante, defendiendo su fortaleza en casa, mientras que Chivas Femenil buscará dar un golpe de autoridad que la consolide entre las candidatas al título.

Rayadas atraviesa un momento inmejorable, respaldado por una de las mejores defensivas del torneo y un ataque que ha sido determinante en momentos clave. Su condición de local ha sido prácticamente perfecta, convirtiendo su estadio en una plaza muy difícil. Un triunfo las acercaría a asegurar el liderato de cara a la Liguilla del Clausura 2026 y reforzaría su etiqueta de favoritas.

Por su parte, Chivas llega motivada tras su victoria en el Clásico Tapatío, mostrando una ofensiva contundente y un equipo con confianza. Sin embargo, el reto sigue siendo competir de la misma forma ante los equipos de la parte alta. Vencer a Rayadas como visitante no solo significaría tres puntos, sino un impulso anímico clave rumbo a la fase final.

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El historial reciete entre Rayadas y Chivas en la Liga BBVA MX Femenil

El historial reciente entre ambas escuadras refleja una rivalidad muy pareja, con dos triunfos por lado y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos. Este equilibrio anticipa un partido cerrado, intenso y con alto nivel competitivo, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia en el juego.

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Alineaciones del Rayadas vs Chivas de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas: Paola Manrique #28, Karol Bernal #13, Samantha Simental #15, Carol Cázares #33, Daiane Limeira Santos Silva #34, Lourdes Martínez #6, Diana García #22, Marcela Restrepo #24, Christina Burkenroad #7, Jermaine Seoposenwe #12, Lucía García #17.

Chivas: Blanca Félix #12, Damaris Godínez #3, Cristina Ferral #5, Samantha López #21, Casandra Montero #7, Christian Jaramillo #8, Eva González #16, Natalia Villarreal #17, Gabriela Valenzuela #9, Jasmine Casarez #23, Alicia Cervantes #24.