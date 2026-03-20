OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX registra a NUEVO DT en el Clausura 2026

De cara al inicio de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, un equipo tiene nuevo entrenador en el banquillo, mismo que ya aparece registrado como DT del Primer Equipo.

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Luego de la renuncia de Ignacio Ambriz como estratega del Club León, en el sitio oficial de la Liga BBVA MX ya aparece Javier Gandolfi al mando del conjunto Esmerada, escuadra que visita al Atlético de San Luis en la Fecha 12 de la presente campaña.

Y es que Nacho Ambriz se hizo a un lado del proyecto tras la derrota en casa durante la Jornada 11, compromiso en el que cayeron ante los Xolos de Tijuana y resultado con el que el León se ubica en el puesto 16 de la tabla general con registro de 10 puntos tras tres victorias, un empate y siete derrotas en el certamen en curso.

Números de Javier Gandolfi como DT

Como entrenador, Javier Gandolfi ha pasado por los banquillos de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional. Con el cuadro de la ciudad de Córdoba vio 46 partidos la mando con marca de 21 triunfos, 13 empates y 12 juegos perdidos. Posteriormente, al frente del conjunto de Ecuador tuvo registro de 45 partidos en el banquillo con saldo de 26 victorias, 10 juegos igualados y 9 perdidos. Finalmente, su experiencia más reciente fue en Colombia. Con el cuadro de ‘La Verdolaga’ tuvo 51 encuentros dirigidos con marca de 23 partidos ganados, 15 juegos igualados y 13 derrotas.

Ahora, Javier Gandolfi empieza una nueva aventura en la Liga BBVA MX, competencia que ya conoce al ser exjugador de equipos como los Xolos de Tijuana y Jaguares de Chiapas.

La visita del Club León al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras será el próximo sábado 21 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

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