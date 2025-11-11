¿Cuál fue la afición más fiel del torneo Apertura de la Liga BBVA MX?

A pesar del mal momento que atraviesan los Rayados, se confirmó que su afición fue la más fiel entre todos los equipos de la LIGA BBVA MX durante la fase regular del Apertura 2025.

La derrota del Monterrey ante las Chivas agudizó la racha negativa que tiene el conjunto regiomontano, ya que llegarán a la Liguilla con solo una victoria en sus últimos seis partidos antes de enfrentar al América en los cuartos de final.

La afición de Rayados, siempre presente

El público de la “Pandilla” registró las siete mejores entradas que se tuvieron en este torneo, con asistencias por arriba de las 45 mil personas en prácticamente todos los partidos disputados en el Estadio BBVA. Los seis duelos que siguieron en el listado de las mejores entradas en este semestre fueron para encuentros como locales de los Tigres en el Estadio Universitario, el cual se llenó con 41 mil 615 espectadores, la capacidad máxima del inmueble.

Con lo que por varios años consecutivos, los dos clubes de la Sultana del Norte reafirmaron ser los de mayor arrastre de aficionados a las gradas de sus respectivos estadios.

Los juegos más atractivos en el Estadio BBVA

El partido de Rayados vs América de la jornada nueve que se disputó el 20 de septiembre de este año, se convirtió en el de mayor asistencia de la fase regular del Apertura 2025, con 50 mil 910 espectadores, prácticamente al tope de la capacidad del Estadio BBVA.

Le siguió el Clásico Regio contra los de la UANL en la fecha 16, con 50 mil 447 asistentes; después el juego contra Pumas de la jornada 13, con 47 mil 706 espectadores; como los tres encuentros más atractivos que se tuvieron para el público regiomontano.

Responden sólo como locales

El Monterrey fue junto con Tijuana, uno de los dos equipos que terminaron invictos como locales en este torneo; sin embargo esto no le alcanzó al conjunto albiazul para pelear por una mejor posición en la tabla, después de acabar en el quinto peldaño de la clasificación.

Los dirigidos por Domènec Torrent acabaron con un saldo de cinco victorias y tres empates en el “Gigante de Acero”; pero con la deuda pendiente fuera de casa, ya que el balance fue de cuatro triunfos, una igualada y cuatro derrotas en patio ajeno.

