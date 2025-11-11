¡ATENCIÓN! El equipo inesperado que tuvo las cinco mejores entradas en el Apertura 2025

El apetito de la afición por Monterrey se hizo evidente durante el Apertura 2025: los cinco encuentros con mayor presencia de público en la fase regular del torneo se disputaron en el Gigante de Acero y correspondieron a partidos de Rayados. Los registros más altos fueron: 50,910 (Rayados vs América), 50,447 (Rayados vs Tigres), 47,706 (Rayados vs Pumas), 47,160 (Rayados vs Atlas) y 46,290 (Rayados vs Santos).

Te puede interesar: Se fue muy enojado de Chivas y, aunque en su nuevo equipo lo aman, quiere volver para el Clausura 2026

Ese dominio estadístico del Gigante de Acero no es casualidad, la casa de la Pandilla concentró las mejores entradas de la fase regular, situando a Monterrey como el club que más público llevó a sus partidos en el Apertura 2025. La combinación de rivalidades regionales (el clásico contra Tigres), duelos históricos (contra América y Pumas) y una campaña competitiva explican en buena medida la afluencia.

Resumen del partido: Mazatlán 1 -1 Necaxa| Jornada 17 | Apertura 2025

¿En qué beneficia a Monterrey tener buenas asistencias?

El fenómeno tiene implicaciones directas para el club en términos deportivos y comerciales. Altas asistencias elevan los ingresos por taquilla y concesiones, amplifican el efecto de la localía para los jugadores y fortalecen la exposición de patrocinios. Además, eventos con más de 45 mil espectadores se traducen en mayor repercusión mediática y en un ambiente que puede condicionar el rendimiento de los visitantes.

A nivel de Liga BBVA MX , estos números también hablan de la salud relativa del torneo en cuanto a convocatoria, según reportes el Apertura 2025 superó la barrera de los dos millones de asistentes acumulados, con Rayados como punta de lanza entre los equipos locales más efectivos atrayendo público. Esto contrasta con otros recintos que han registrado cifras más discretas en ciertas fechas.

El Apertura 2025 colocó a Rayados como protagonistas absolutos en materia de asistencia, con los cinco partidos con más público en el torneo se jugaron en Monterrey, un dato que refuerza la relevancia de su afición y el peso del club en el mercado futbolístico mexicano.

Te puede interesar: José Juan Macías será baja con Pumas nueve meses: ¿La peor lesión de su carrera?