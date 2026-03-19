¡Rayados es un hospital! Las lesiones tienen a maltraer al equipo

Los Rayados se han convertido en un hospital con 10 jugadores lesionados en el último mes que les ha impedido tener plantel completo, en medio de una crisis de resultados tanto en la LIGA BBVA MX, como en la Concacaf Champions Cup.

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En el partido de vuelta ante el Cruz Azul de los octavos de final de la “Concachampions” se sumaron dos futbolistas más a una trágica lista, lo que ha despertado mucha preocupación por el estado físico de todo el conjunto regiomontano.

Primero el defensa Alonso Aceves se fue en camilla de la cancha del Estadio Cuauhtémoc con un rictus de dolor importante, mientras que después el central Víctor Guzmán tampoco pudo terminar el duelo debido a lo que parecía una afectación muscular.

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Bajas de peso

Por temas musculares también han padecido Sergio Canales y Lucas Ocampos, lo que ha dejado a ambos atacantes fuera de las últimas convocatorias. A esto se suma que Iker Fimbres presentó una lesión grado 2 en sindesmosis (tobillo derecho) y Óliver Torres una lesión miofascial en el isquiotibial derecho.

Los otros elementos en la lista son Érick Aguirre con una lesión miotendinosa en el cuádriceps derecho; Fidel Ambriz con una lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha y Stefan Medina con una afectación en el aductor de la pierna derecha.

Cabe señalar que también el delantero francés Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho durante este último mes tan accidentado para el Monterrey, pero ya se recuperó y pudo jugar en la eliminación que tuvieron ante el Cruz Azul.

Mermados ante Chivas

Los dirigidos por el técnico Nicolás Sánchez se medirán a las Chivas este fin de semana, con una plantilla muy mermada por tantas bajas, además de que en el tema físico se han visto disminuidos en comparación de sus rivales.

El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:05 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio BBVA, casa de Rayados. Un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, pero con puntos clave en juego en la recta media del torneo.

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