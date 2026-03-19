Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente de Chivas en el Clausura 2026

Chivas ha retomado el liderato del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Tras vencer a León en el partido pendiente de la Jornada 9, el equipo dirigido por Gabriel Milito tiene registro de 27 puntos y han desplazado a Cruz Azul y Toluca al segundo y tercer puesto respectivamente.

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Además de mover la tabla general de la presente campaña, la tabla de goleo también tiene cambios. Con Armando González peleando por el liderato de goleo, 'La Hormiga' hizo gol en el triunfo del 'Rebaño Sagrado' frente al conjunto Esmeralda y tiene marca de 9 goles en el Clausura 2026, siguiendo de cerca a Joao Pedro, jugador del Atlético de San Luis que tiene 10 anotaciones en el certamen.

El tercer puesto de la tabla de goleadores es de Paulinho, el tricampeón de goleo con Toluca que próximamente será llamado por la Selección de Portugal para el duelo amistoso frente a la Selección Mexicana a disputarse el próximo 28 de marzo.

Por su parte, José Paradela de Cruz Azul aparece en cuarto lugar con 5 anotaciones, misma cantidad que Salomón Rondón de los Tuzos, Juninho de Pumas, Arturo González del Atlas, Kevin Castañeda de Xolos y Diber Cambindo con León.

Para la Jornada 12 del Clausura 2026, el Atlético de San Luis tiene como rival al conjunto Esmeralda, encuentro en el que Joao Pedro buscará seguir aumentado su cuota individual. Por su parte, 'La Hormiga' González y Chivas visitan a Rayados de Monterrey en su siguiente compromiso.

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