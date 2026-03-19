Chivas lo dejó ir y ahora es líder goleador del Clausura 2026 con apenas 23 años

El delantero mexicano Luis Fernando Puente Prado vive un momento clave en su carrera con el Atlante, luego de varios años marcados por lesiones y falta de oportunidades, el atacante ha logrado reencontrarse con su mejor versión en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX de Expansión.

A sus 23 años, Puente se ha convertido en el referente ofensivo del equipo azulgrana. Su impacto no solo se refleja en el funcionamiento colectivo, sino también en su contundencia frente al arco, donde ha marcado diferencia jornada tras jornada.

Te puede interesar: Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de Gabriel Milito en Chivas

Actualmente, el ex canterano del Club Deportivo Guadalajara es el líder de goleo del torneo con seis anotaciones. Además, mantiene un promedio de un gol cada 86 minutos, un registro que lo coloca entre los delanteros más efectivos de la categoría.

Estos números representan un giro importante en su trayectoria, especialmente después de un periodo complicado en el que las lesiones frenaron su desarrollo y le impidieron consolidarse en el máximo circuito.

Un camino marcado por obstáculos en el balompié mexicano

Durante sus primeros años, Puente fue considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. Incluso fue comparado con José Juan Macías y destacado a nivel internacional por su proyección.

Sin embargo, las lesiones, incluyendo una ruptura de ligamento cruzado, afectaron seriamente su continuidad. Aunque tuvo algunos momentos destacados, nunca logró debutar en Liga BBVA MX con Chivas ni consolidarse tras su paso por el Pachuca, donde también tuvo poca actividad.

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados de Monterrey sufre BAJA importante vs Chivas, para su partido de la jornada 12 del Clausura 2026

Atlante, el punto de inflexión

Su llegada al Atlante en diciembre de 2025 cambió el rumbo. El equipo le dio confianza y minutos, elementos que han sido clave para recuperar su nivel competitivo.

Hoy, Puente responde con goles y regularidad, en un torneo donde ha tomado protagonismo. Si mantiene este ritmo, su nombre volverá a sonar con fuerza como opción para regresar a la Primera División en el corto plazo.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul jugará en el Estadio Centenario, su partido de la jornada 13 como local