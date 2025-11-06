Futbolista de Rayados asegura que todavía son contendientes, a pesar de mala racha

A pesar de la mala racha que atraviesan los Rayados, el jugador Ricardo Chávez asegura que todavía son uno de los equipos contendientes al título de la LIGA BBVA MX en este torneo.

El conjunto regiomontano se ha rezagado en la quinta posición de la tabla general después de que solo ha podido conseguir un triunfo en sus últimos cinco partidos, en un lapso en el que registró tres empates y una derrota.

“Nos sentimos igual de contendientes, desde el inicio teníamos un objetivo y metas claras. Todos nos unimos en ese compromiso y hoy estamos igual o más unidos que nunca. Las etiquetas o formas de ver el torneo son de personas externas”, afirmó el zaguero del Monterrey.

Chávez asegura que Rayados saldrá de este mal momento

El ‘Rica’ Chávez se mostró seguro de que todavía pueden aspirar a ser campeones, ya que la Liguilla es un torneo aparte, en sus declaraciones que dio ante la prensa este miércoles 5 de noviembre.

“Dentro del grupo sabemos que hay trabajo, compromiso, objetivos y dedicación, eso es lo que nos mantiene contendientes”, agregó.

El defensa lateral mexicano señaló que a pesar de los resultados adversos de las últimas fechas, no es algo que deba preocuparlos debido a que siguen firmes en su meta para este Apertura 2025.

“No es como poner alarmas o hacer un revuelo por eso, sino mantenerte pensando en cuál es el objetivo grupal: el ser campeones”, dijo.

Responde a las críticas de su técnico

Ricardo Chávez también respondió acerca de lo que representaron las críticas que hizo su técnico Domènec Torrent hacia el funcionamiento de la "Pandilla" luego del empate que tuvieron ante los Tigres en el Clásico Regio de la semana pasada.

“Cada uno lo tomará a su manera. Al final, sabemos quiénes somos y no necesitamos que nos lo digan. Somos un equipo unido, que refleja y debe reflejar esa unión institucional. Lo que dice el míster tendrá su razón, y nosotros tenemos el compromiso de hacer las cosas conforme a lo planeado. No se trata de tomarse nada personal, sino de entenderlo como situaciones que nos harán mejores como grupo”, expresó.

