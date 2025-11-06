Es uno de los goleadores históricos de Cruz Azul, pero una “bruja” impidió que brillara en Pumas

Cruz Azul y Pumas definirán por completo su destino en la próxima Liguilla del futbol mexicano cuando se enfrenten este sábado en el que es, sin duda, uno de los juegos más llamativos que hay en la temporada. Ante ello, vale la pena recordar a un jugador extranjero que formó parte de ambas instituciones.

Emanuel, el Tito Villa, es considerado uno de los últimos grandes goleadores que Cruz Azul tuvo en los más recientes 20 años; sin embargo, no se puede decir lo mismo de su etapa en Pumas, institución en la que no tuvo la misma suerte debido a la responsabilidad…¿de una bruja?

El Tito Villa y la historia de cómo no pudo brillar en Pumas

Fue durante una entrevista en el portal El RePortero que el Tito Villa explicó que las creencias esotéricas de Mario Carillo, en ese entonces técnico de Pumas, le impidieron a él y otros extranjeros destacar en el conjunto universitario, lo que a la postre marcó su salida del cuadro del Pedregal.

Villa asegura que Mario Carrillo lo señaló directamente de fallar un gol de forma intencional, por lo que, a partir de ahí, la relación entre ambos se fue deteriorando. Posteriormente, el exjugador argentino reveló que el DT contaba con una persona “muy influyente para él” que guarda relación con energías, vibras o astros, a la cual Emanuel la llamaba “la señora”.

A partir de ahí, la relación entre Mario Carrillo y algunos jugadores experimentados de Pumas fue de mal en peor. Por ende, el Tito Villa decidió salir de la institución y hacer de este solo una curiosa anécdota de su ilustre carrera, misma en donde más destacó fue, precisamente, en Cruz Azul.

¿Cuántos goles hizo el Tito Villa en Cruz Azul y Pumas?

Emanuel formó parte de Cruz Azul durante tres años y, en esta cantidad de tiempo, disputó alrededor de 11,000 minutos distribuidos en 132 juegos, en donde sumó 66 anotaciones y 19 pases a gol . Las estadísticas son totalmente distintas en su etapa en Pumas, club en donde firmó 3 goles y 2 asistencias en 14 duelos.