Rayados lo dejó ir, es valioso en el mercado y León sería quien lo compraría como una ganga

Así como quieren seguir contratando futbolistas de peso, los Rayados de Monterrey peso también buscan deshacerse de algunos que ya no entran en sus planes y tal es el caso de Jordi Cortizo , quien hasta el semestre pasado valía casi 10 millones de dólares para la institución y por eso Cruz Azul y Chivas se rindieron en buscar sus servicios, pero ahora se irá del Monterrey al León por menos de la mitad que solicitaban (3 millones).

Jordi Cortizo llegó a ser titular inamovible con Fernando Ortiz y Martín Demichelis, a tal grado que hasta Sergio Canales le aseguró un futuro brillante en Europa , pero el paso de los meses y alguna que otra lesión, lo comenzaron a dejarlo fuera del 11 de Domenec Torrent y, a falta de que se haga oficial, el León sería su nuevo club tan sólo por 3 millones de dólares.

Jordi Cortizo Jordi Cortizo llegó a valer 4 millones, pero tras su salida de Monterrey su precio es de 2.5 millones de euros

¿Por qué se va Jordi Cortizo de los Rayados al León?

El mediocampista mexicano, Jordi Cortizo, no inició de buena manera el Apertura 2025, pues solamente ha participado en un juego y lo hizo durante 10 minutos, por lo que queda reflejado que por el momento Domenec Torrent no lo tiene en sus planes y eso lo acerca cada vez más al otro equipo de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar:



Cortizo de la Piedra debutó en 2016 con el Querétaro y posteriormente pasó a los Xolos de Tijuana, para 2022 defendió la camiseta del Puebla y, tras buenas actuaciones, llegó al Moneterrey. Pero con los Rayados, en el torneo que terminó hace unos meses, solamente disputó 10 partidos y no hizo gol ni puso asistencias, situación que la directiva no quiere seguir permitiendo y ahora cederá al jugador.

Los próximos compromisos del Monterrey en la Liga MX

Los Rayados del Monterrey siguen peleando el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pues en la Leagues Cup ya quedaron eliminados desde la primera fase y, para su retorno al torneo local, tendrán que enfrentar precisamente al León el próximo 11 de agosto.

De nueve puntos posibles, los dirigidos por el español acumulan seis unidades, lo que los coloca en en la cuarta posición, por debajo del Pachuca, Toluca y los Tigres. Con los refuerzos y la manera en la que se vio en el Mundial de Clubes 2025, pinta para ser un serio candidato al título.