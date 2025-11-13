¿Rayados podría jugar la liguilla previa al Mundial en su estadio?

Ante los requerimientos de que Monterrey sea una de las ciudades sede del próximo Mundial, se reveló si los Rayados tendrán que dejar su estadio en algún momento del siguiente torneo de la LIGA BBVA MX.

Pedro Esquivel, presidente administrativo del club, aclaró las dudas sobre la posibilidad de que el conjunto albiazul no pueda disputar como local los partidos de la próxima Liguilla del Clausura 2026 dentro del Estadio BBVA.

Rayados, confía en poder jugar la Liguilla en su casa

Esto debido a que la FIFA establece que los estadios mundialistas deben estar disponibles exclusivamente para la Copa del Mundo un mes antes del duelo inaugural.

“Tenemos el compromiso de entregar el estadio un mes antes del primer partido del Mundial, es decir, el 14 de mayo. Hemos dialogado con ellos para tener cierta flexibilidad de unos días, con el fin de poder accionar en caso de que sea necesario”, reveló este miércoles 12 de noviembre.

Esquivel, quien también funge como responsable del World Cup Host City Monterrey, aclaró que a falta de confirmarse el calendario del próximo certamen, existen las expectativas de que la “Pandilla” pueda jugar en casa una posible Liguilla.

“Nuestro principal objetivo e intención es que, si estamos en una instancia de final o semifinal, podamos jugar en casa con nuestra afición”, apuntó al respecto.

Para esto indicó que se mantienen en conversaciones con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la Concacaf y la FIFA para que las fechas no se empalmen y no haya afectaciones para los clubes mexicanos.

¿Qué le falta al Estadio BBVA?

Pedro Esquivel también informó los preparativos que le faltan al Estadio BBVA para cumplir con los requerimientos de la FIFA, en la que destaca la instalación de butacas en la zona en la que se ubica el grupo ‘La Adicción’.

“Se hará la reubicación de la zona de prensa, que se trasladará a la parte alta del poniente. Las butacas que estaban en esa zona se colocarán en el área del grupo de animación, ya que, por definición, todos los asientos en un estadio deben tener una butaca asignada”, dijo.

