La maldición de Sergio Canales cuando se enfrenta al América

Sergio Canales ha demostrado aparecer en los momentos importantes, sin embargo, actualmente arrastra una maldición cada vez que enfrenta al América y que tratará de romper en la Liguilla.

Los Rayados llegarán a los cuartos de final con una inercia negativa de resultados y con un historial en contra en sus más recientes partidos contra las Águilas, pero con gran parte de sus aspiraciones concentradas en lo que pueda hacer el mediocampista ofensivo español.

Sergio buscará derrotar al América por primera vez

De hecho el “Mago” ha producido cuatro goles ante el equipo azulcrema, con tres anotaciones y una asistencia, en los cinco juegos que tiene contra este rival desde que arribó a la LIGA BBVA MX a mediados del 2023.

Sin embargo, Canales no sabe lo que es vencer al América con el Monterrey, debido a que arrastra una “maldición” en este lapso en el que el cuadro regiomontano registró tres empates y dos derrotas, incluyendo los dos duelos que tuvieron en la final del Apertura 2024.

Justamente en el encuentro de ida de la disputa por el título de aquel semestre, el futbolista europeo abrió el marcador con un golazo que ilusionó a la afición de la “Pandilla”, pero los americanistas terminarían dándole la vuelta al marcador y consumando el campeonato de visita en el Estadio BBVA. También en el último partido que tuvieron estos clubes, en la fecha 9 del Apertura 2025, el español anotó el 2-0 antes del descanso que hacía pensar que se acabaría el maleficio, pero los dirigidos por André Jardine remontaron 2-2 sobre la hora en el “Gigante de Acero”.

Los números de Canales

Sergio Canales llegó a 100 partidos con la playera de los Rayados, con extraordinarios números que han superado las expectativas de su fichaje procedente del Real Betis de España.

En México, el volante ofensivo ya suma 42 goles y 18 asistencias, es decir 60 anotaciones producidas, en un lapso de 7 mil 851 minutos en cancha, sin ninguna expulsión hasta el momento.

Actualmente el “Mago” tiene a los Bravos de Juárez como el equipo mexicano que más le ha marcado goles, con cinco dianas, seguido de Puebla y Tigres, con cuatro tantos a cada uno respectivamente.

