Camilo Cándido podría cambiar de rumbo y darle una sorpresa al Cruz Azul: esto es lo que se sabe

Cruz Azul no la está pasando bien tras la lesión de Kevin Mier y la nueva mala noticia que recibió de la enfermería Nicolás Larcamón . En ese sentido, hay un problema que deberá resolver a mediano plazo: el regreso (o no) de Camilo Cándido a La Máquina. Es que podría cambiar de rumbo y darle una sorpresa al equipo de México.

Tras decidirse sobre si fichar a otro portero o no, ahora Cruz Azul debe pensar cómo resolver el tema de Cándido. El lateral izquierdo uruguayo de 30 años goza de una buena actualidad en Atlético Nacional de Medellín pero su préstamo se vence en diciembre de 2025, es decir, en poco más de un mes.

Según informó el periodista Julián Capera, no se sabe qué sucederá con Cándido en el ‘Verdolaga’ ya que finaliza su préstamo y deberían invertir mucho dinero en él. A partir de esto surgieron dos posibilidades rápidas: que Nacional ejecute la alta opción de compra; o que renueve su contrato que finaliza en diciembre del 2026 y poder volver a ser cedido.

¿Por qué es complicado que Camilo Cándido vuelva a Cruz Azul?

No hay una única razón por la cual es complicada la vuelta del uruguayo a La Máquina Cementera. Según distintos reportes, Cruz Azul tiene problemas con el cupo de extranjeros (NFM), por lo que este futbolista restaría lugar a otras estrellas. Además, esa zona del campo de juego ya está cubierta por otros jugadores, según la visión de Larcamón.

A la vez, tampoco es tan sencilla su continuidad en Nacional de Medellín, puesto que su opción de compra es muy alta para el futbol colombiano, según información que llega desde ese país de Sudamérica. En ese contexto, una solución sería que Cándido renueve con Cruz Azul y el préstamo se pueda extender por un año más.

Así le fue a Camilo Cándido en Atlético Nacional, en Colombia

A diferencia de en Cruz Azul, donde comenzaba a ser un poco ignorado, en Colombia al uruguayo de 30 años lo valoraron muy bien. De acuerdo a las estadísticas que informó BeSoccer, los números de Cándido en Atlético Nacional de Medellín fueron: