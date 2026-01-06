Afición de Rayados explota tras homenaje a figura del último campeonato

La afición de los Rayados explotó contra el club después de que le rindió un homenaje a una de las figuras clave para el último título de LIGA BBVA MX que consiguió la institución en 2019.

Te puede interesar: América, Chivas y Cruz Azul; ¿contra quiénes disputarán la Jornada 1 del Clausura 2026?

A través de redes sociales, el conjunto regiomontano reconoció el paso por la ‘Sultana del Norte’ de Leonel Vangioni, quien anunció su adiós a las canchas como profesional en los primeros días del 2026.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

La afición le exige un campeonato a Rayados

Un sector de usuarios criticaron que el Monterrey aproveche cada oportunidad para revivir viejas glorias después de cumplir seis años sin ser campeón del futbol mexicano e incluso se burlaron al llamarlos “FC Recuerdos”.

Además los aficionados de la “Pandilla” recordaron que a pesar de que Vangioni anotó el último gol de la tanda de penaltis para coronarse en la final de vuelta contra el América del Apertura 2019, meses después la directiva le dio salida del club tras no renovarlo.

“Lástima que lo corrieron justo después de la final que ayudó a ganar”, “Pero fue campeón y lo corrieron al siguiente torneo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los seguidores.

El legado de Vangioni

El “Piri” fue campeón en tres competiciones con los Rayados, ya que además del título de liga de 2019 también levantó el trofeo de la Copa MX en el Apertura 2017 y el de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019. El lateral izquierdo defendió la playera del Monterrey desde el Apertura 2017, hasta el Clausura 2020, con un acumulado de 94 partidos, incluyendo una participación en el Mundial de Clubes.

Posteriormente al quedar libre, se unió al Libertad de Paraguay, en donde jugó varias temporadas hasta llegar al Quilmes de Argentina, en el que disputó sus últimos partidos como profesional. En su carrera también figuró en Newell 's Old Boys, River Plate y el Milán de Italia.

Leonel Vangioni le guardó un cariño especial al conjunto regiomontano, incluso en los últimos días publicó en sus redes sociales un video del gol con el que se coronaron contra el América en 2019.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres anuncia una nueva baja de cara al Clausura 2026