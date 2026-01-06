América, Chivas y Cruz Azul; ¿contra quiénes disputarán la Jornada 1 del Clausura 2026?

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente está aquí. Después de varios días de espera, este fin de semana dará inicio la Jornada 1 del torneo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual vale conocer a quiénes se enfrentarán América, Chivas y Cruz Azul.

Diversos expertos consideran a las Águilas, los Chivahermanos y los Cementeros los cuadros más fuertes de la Liga BBVA MX, así como equipos que suelen ser los más vistos en los medios de comunicación. Ante tal razón, es importante conocer contra quiénes jugarán América, Chivas y Cruz Azul en la Jornada 1.

¿A qué equipos enfrentarán América, Chivas y Cruz Azul en la Jornada 1?

Luego de confirmar la contratación de Rodrigo Dourado, las Águilas del América afinan armas para medirse a los Xolos de Tijuana, en un duelo que se llevará a cabo este viernes 9 de enero en punto de las 21:00 horas (tiempo centro de México), mismo en donde el centrocampista brasileño podría hacer su debut.

Cruz Azul, por su parte, también saldrá de la capital del país en la Jornada 1 del Clausura 2026. Luego de caer ante la Jaiba Brava, el equipo de Nicolás Larcamón buscará sumar sus primeros 3 puntos de la temporada cuando visiten Guanajuato para enfrentar al León del mexicano Nacho Ambriz.

Finalmente, las Chivas del Guadalajara será el único equipo de los antes mencionados que debutará en la Jornada 1 del Clausura 2026 en casa. Y es que, de acuerdo con el calendario, el Rebaño enfrentará su primer duelo ante Pachuca en el Akron, en partido programado para este sábado a las 5 de la tarde.

¿Qué ocurrirá con Toluca, Tigres y Pumas en la Jornada 1 del Clausura 2026?

El campeón Toluca tendrá un duelo complicado cuando visite a Rayados de Monterrey el sábado a las 19:00 horas, mientras que los Tigres visitarán al Atlético de San Luis un día después. Finalmente, Pumas debutará en su cancha el domingo 11 de enero frente a los Gallos del Querétaro.