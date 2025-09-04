deportes
¿Destino cruel? El gol de Aarón Ramsey con Pumas ya cobró a su primera víctima

Giorgio Armani murió este jueves 4 de septiembre, apenas días después de que Aaron Ramsey se reencontró con el gol, continuando esa leyenda urbana de que sus goles cobra víctimas.

Este jueves murió a los 91 años el legendario diseñador Giorgio Armani , muerte que curiosamente y misteriosamente se da apenas días después del primer gol en México de Aaron Ramsey, jugador a quien lo acompaña una leyenda urbana sobre sus goles y las consecuencias.

Todo es parte de un mito, pero en esa historia sus goles bien seguidos de una muerte de algún personaje famoso por el mundo desde el ya lejano 2011 cuando se empezó a hablar de esa casualidad.

Giorgio Armani, primera ‘víctima’ de Aaron Ramsey tras anotar de nuevo

Aaron Ramsey se estrenó en Liga MX con el gol de Pumas ante Atlas del pasado domingo, gol que llegó tras semanas de espera y esfuerzos de Ramsey por acoplarse a Liga MX y superar temas físicos.

Ramsey marcó y de inmediato comenzó la especulación, pero no fue hasta días después, este jueves 4 de septiembre, que murió Giorgio Armani, un histórico de la moda.

Famosos que murieron luego de un gol de Aaron Ramsey

Andrés Montes – 16 octubre 2009

Osama Bin Laden – 2 mayo 2011

Steve Jobs – 5 octubre 2011

Muamar el Gadafi – 20 octubre 2011

Whitney Houston – 11 febrero 2012

Chavela Vargas – 5 agosto 2012

Bebo Valdés – 22 marzo 2013

José Rafael Videla – 17 mayo 2013

Ken Norton – 18 septiembre 2013

Paul Walker – 30 noviembre 2013

Rubin “Huracán” Carter – 20 abril 2014

Robin Williams – 11 agosto 2014

Eduardo Galeano y Günter Grass – 13 abril 2015

David Bowie – 10 enero 2016

Alan Rickman – 14 enero 2016

Nancy Reagan – 6 marzo 2016

Nicky Hayden – 22 mayo 2017

Roger Moore – 23 mayo 2017

Gregg Allman – 27 mayo 2017

Manuel Noriega – 29 mayo 2017

Keith Flint y Luke Perry – 4 marzo 2019

Olivia Newton-John – 8 agosto 2022

Giorgio Armani – 4 septiembre 2025

¿Quién fue Giorgio Armani, el diseñador de modas que ha muerto?

Giorgio Armani, de nombre Giorgio Armani Raimondi, nació hace 91 años, un 22 de julio de 1934 y falleció este día 4 de septiembre de 2025, hijo de Ugo Armani y Maria Raimondi.

Su legado e historia en la moda inició en la década de los setentas, revolucionando con su estilo sobrio y elegante, impactando desde su natal Italia hacia todo el planeta. Es una de las marcas y firmas más famosas, por lo que su muerte ha sonado en todo el planeta.

Sobre su fallecimiento hay poca información, murió durante este jueves a los 91 años de edad en su residencia de Milán, Italia y la causa no es oficial, pero por su edad avanzada y problemas hepáticos y pulmonares que arrastraba, pudieron haber sido el motivo de su muerte.

