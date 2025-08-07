Insólito: El equipo de la Liga BBVA MX que no ha ganado ningún partido en todas las ediciones de la Leagues Cup
El equipo de la Liga BBVA MX ha participado en 4 ediciones de la Leagues Cup y en ninguna de ellas ha salido victorioso en tiempo regular
Chivas es el equipo de la Liga BBVA MX que no ha ganado ningún partido de la Leagues Cup, pues en las 4 ediciones en las que ha participado solo ha rescatado 3 empates. En este 2025 suma apenas 2 puntos, producto de una derrota y una igualada (ganaron en penales). No obstante, el Rebaño puede romper con la malaria en su último juego de Fase de Grupos, ya que está eliminado de la competencia junto a los llamados Grandes .
La primera participación del Guadalajara en este torneo fue en 2022, en la entonces llamada Leagues Cup Showcase. En esa edición se enfrentó a Los Ángeles Galaxy y al FC Cincinnati, partidos que terminó perdiendo por marcador de 2-0 y 3-1, respectivamente. Conoce cuáles jugadores de Chivas fueron criticados por el empate contra Charlotte .
Mientras que en el 2023 se realizó un torneo más estructurado; sin embargo, no fue del todo bueno para el chiverío, pues en esa ocasión también perdieron sus duelos de grupo. En el debut cayeron 3-1 contra Cincinnati y en el último por la mínima frente a Sporting Kansas City.
Chivas tuvo un mejor rendimiento en la edición de 2024, la cual todavía seguía siendo de grupos de 3; es decir, solo disputaban 2 partidos en lugar de 3, como se realizó en este 2025. En ese entonces Guadalajara empató 2-2 contra Los Ángeles Galaxy; sin embargo, cayeron en penales 5-4, dejando escapar el punto extra.
Mismo caso le sucedió frente a San José Earthquakes, pues en los 90 minutos lo igualaron 1-1, pero en la tanda de penaltis fallaron y perdieron 4-3, quedándose nuevamente fuera en la Fase de Grupos al solo sumar 2 de los 6 puntos posibles.
¿Cómo le ha ido a Chivas en la Leagues Cup 2025?
Chivas ganó por primera vez en la edición 2025 de la Leagues Cup, pero no lo hicieron en el tiempo reglamentario, sino en penales 4-2, para llevarse el punto extra frente a Charlotte, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos.
Sin embargo, Guadalajara cayó por la mínima en su partido de debut ante New York Red Bulls, resultado que los sentenció, pues a pesar de que aún les falta un juego por disputar, ya están eliminados del torneo que reúne a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.
Chivas disputará su último encuentro de la Leagues Cup 2025 este jueves 7 de agosto en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México), un duelo por el orgullo, pues de ganar rompería con la malaria que lo persigue desde 2022.