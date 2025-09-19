Rayados de Monterrey le contesta a Pumas en plena presentación de Anthony Martial como su nuevo jugador

El nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey, Anthony Martial fue presentado HOY viernes 19 de septiembre como flamante jugador de esta escuadra, y en donde se dio uno de los momentos más esperados cuando la directiva de la ‘pandilla’ tocó el tema de la contratación cuando Pumas también estuvo en búsqueda del jugador francés.

Anthony Martial, de 29 años de edad fue presentado con bombos y platillos por Rayados a un día de enfrentar al América en donde si es alineado, se encontrará con su compatriota Maximin en la cancha de los regios en un momento de interés.

Rayados le manda un mensaje a Pumas: Es una negociación como han habido otras

En rueda de prensa, se tocó el tema de Pumas y Anthony Martial, pues fue buscado por los universitarios y recientemente tildaron el fichaje de Rayados por el francés, como si no hubiera sido un buen acto entre equipos. En rueda de prensa plantearon a Noriega esa contratación como “robo” de Martial.

Ante esto, el directivo aceptó la pregunta y dejó claro como fue el proceso de su fichaje desde el acercamiento a petición de Domenec Torrent hasta su firma.

“A ver, para nosotros algo muy claro, teníamos la recomendación de Domenec y la petición de acelerar la contratación de Martial, porque era un jugador que le atraía mucho y al estar de acuerdo, fue la altenativa por la que más empujamos

Nos dijeron sus agentes que tenían muchas propuestas por el mundo, y que estaban analizándolas y afortunadamente muy pronto, nos dijeron que la opción que más le atraía era la de Monterrey

Nuestra negociación fue como cualquier otra que hemos tenido en el pasado, esa es nuestra versión”

Anthony Martial, listo para jugar contra el América en la Jornada 9 con Rayados

El delantero Anthony Martial, de 29 años explicó en rueda de prensa este viernes, que está muy bien físicamente, que se ha adaptado y aunque tiene escasos días ha logrado entrender lo que es Rayados, recalcó que puede jugar de 10 o de 9 y como sea que le quiera usar en la cancha, está listo para ver acción este sábado en el juego en contra de América.