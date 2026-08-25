Dónde y en qué estadio juegan Rayados de Monterrey contra Chicago Fire por la Leagues Cup

Rayados de Monterrey dejó atrás la derrota sufrida ante Club León por el Apertura 2026 y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. El equipo de Matías Almeyda buscará instalarse entre los cuatro mejores de la Leagues Cup, aunque deberá hacerlo lejos del Estadio BBVA.

El conjunto regiomontano enfrentará al Chicago Fire, uno de los equipos más destacados de la primera ronda. El ganador avanzará directamente a las Semifinales y mantendrá intactas sus posibilidades de conquistar el torneo internacional.

¿Dónde se juega Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire?

El partido entre Rayados y Chicago Fire se disputará en Bridgeview, Illinois, una localidad ubicada dentro del área metropolitana de Chicago. El equipo de la MLS ejercerá como local debido a que terminó la primera fase como el mejor clasificado de su liga.

SeatGeek Stadium será sede de Rayados de Monterrey vs Chicago Fire

La sede elegida para este compromiso es el SeatGeek Stadium, escenario que albergó los tres partidos de Chicago Fire durante la primera ronda de la Leagues Cup.

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Por lo tanto, el encuentro no se llevará a cabo en el Soldier Field, inmueble en el que Chicago disputa parte de sus compromisos de la MLS. Tampoco se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey.

El SeatGeek Stadium se encuentra en Bridgeview, Illinois, y cuenta con una capacidad aproximada para 20 mil espectadores. Chicago Fire buscará aprovechar su conocimiento del campo y el respaldo de sus aficionados para sostener el rendimiento mostrado durante el torneo.

¿Cuándo y a qué hora es Monterrey vs. Chicago Fire?

Rayados de Monterrey enfrentará al Chicago Fire este martes 25 de agosto, a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de Apple TV.

Datos del encuentro:



Partido: Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire

Instancia: Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Fecha: martes 25 de agosto

Horario: 18:30 horas del centro de México

Estadio: SeatGeek Stadium

Sede: Bridgeview, Illinois

Rayados y Chicago Fire se enfrentarán en el SeatGeek Stadium

¿Cómo llegan Rayados y Chicago Fire a los Cuartos de Final?

Monterrey consiguió su clasificación después de terminar dentro de los cuatro mejores representantes de la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Matías Almeyda comenzaron su participación con una derrota por 2-1 ante Orlando City, pero posteriormente vencieron al Inter Miami y Nashville SC.

Rayados también necesitó que Chicago Fire derrotara a Cruz Azul en el cierre de la primera fase para asegurar su boleto. El conjunto estadounidense, por su parte, ganó sus tres encuentros ante rivales mexicanos y terminó con nueve puntos.

Ahora ambos clubes se enfrentarán por primera vez de manera oficial. Rayados intentará aprovechar su experiencia internacional para avanzar a las Semifinales, mientras que Chicago buscará mantener su paso perfecto en el SeatGeek Stadium.