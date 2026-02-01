Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 4 del Clausura 2026; marcador online

Rayados vs Xolos Rayados vs Xolos

Rayados de Monterrey se enfrentan en duelo de la Jornada 4 ante Xolos de Tijuana en partido del Clausura 2026 de la Liga MX, el cual marca la reanudación tras una pausa inusual por partidos de selección. Los equipos, con casi dos semanas de descanso en partidos oficiales, tuvieron el tiempo de replantear la estrategia y enfocarse en lo que tal vez no vieron positivo en tres jornadas, por lo que podrían verse diferentes propuestas.

En menester recordar que por Rayados, el equipo de Domenec Torrent ya no cuenta con Germán Berterame que aceptó una oferta muy jugosa e interesante de Inter Miami, en tanto que Xolos no podrán contar con Gil Mora , quien está lesionado de pugalbia.

Estas dos ausencias se extrañarán en el partido pues inclusive, podrían llegar a ser una mancuerna de México en la Copa Mundial de la FIFA.

Así llegan Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana

Previo a la Jornada 4 de la Liga MX, Rayados esta en el quinto sitio, con seis puntos, luego de dos victorias y una derrota, y esperan retomar el camino de triunfos en casa.

Por Xolos, el equipo está en el séptimo escalón, con una victoria y dos empates y es uno de los cuatro equipos que están invictos en el curso junto a Chivas, Pumas y Toluca.

Estadio lleno para el Rayados vs Xolos

Más de 52 mil aficionados llenarán el Estadio de Rayados de Monterrey, para el partido de los Rayados ante Xolos, así lo anunció el equipo en sus redes sociales.