Germán Berterame es OFICIALMENTE del Inter Miami: las FECHAS que podrían marcar su esperado DEBUT en la MLS

La llegada de Germán Berterame al Inter Miami ya es oficial, pero la verdadera expectativa entre los aficionados latinos en Estados Unidos está puesta en una sola pregunta: ¿en qué partido veremos por primera vez a Germán Berterame con la camiseta rosa? El calendario del club empieza a dar pistas claras.

A diferencia de otros fichajes estelares, Berterame no aterriza con meses de inactividad. El delantero llega con ritmo tras disputar las primeras jornadas de la Liga MX con Rayados de Monterrey y haber sido convocado por la Selección Mexicana, un factor que podría acelerar su debut bajo las órdenes de Javier Mascherano.

Inter Miami tendrá una serie de compromisos previos antes del arranque oficial de la MLS 2026, y ahí se abre el primer escenario para su estreno.

¿Podría debutar Berterame en la pretemporada del Inter Miami?

El primer partido que aparece en el radar es el viernes 31 de enero, cuando Inter Miami visite a Atlético Nacional en duelo amistoso de pretemporada. Este tipo de encuentros suelen ser utilizados por los cuerpos técnicos para probar refuerzos y ajustar sociedades ofensivas, por lo que Berterame podría sumar sus primeros minutos no oficiales.

Posteriormente, el viernes 7 de febrero, Inter Miami enfrentará al Barcelona SC en otro compromiso de preparación. Si el atacante ya está integrado al grupo y con ritmo competitivo, este partido aparece como una ventana ideal para verlo compartir ataque con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, aunque sea por lapsos controlados.

Ambos encuentros permitirían a Mascherano evaluar su adaptación antes de lanzarlo al escenario que realmente importa: la temporada regular de la MLS.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

El debut oficial que todos esperan: MLS y estreno a lo grande

La fecha marcada en rojo es el viernes 21 de febrero, cuando Inter Miami visite al LAFC en el arranque de la temporada 2026 de la MLS. Este partido no solo representa el inicio oficial del torneo, sino también un escenario de alto impacto mediático para un posible debut oficial de Berterame.

Inter Miami invirtió cerca de 15 millones de dólares para convertirlo en Jugador Franquicia, por lo que su presencia temprana en el torneo parece cuestión de tiempo. Con 66 goles y 15 asistencias en 148 partidos con Rayados, el delantero llega con credenciales de peso para asumir un rol protagónico desde el inicio.

Si no debuta en pretemporada, todo apunta a que su estreno oficial podría darse ante LAFC, en uno de los partidos más atractivos del arranque de la MLS.

Fechas, horarios y sede del posible debut en Estados Unidos

Atlético Nacional vs Inter Miami



Viernes 31 de enero

6:00 pm ET | 5:00 pm CT | 3:00 pm PT

Estadio Atanasio Girardot



6:00 pm ET | 5:00 pm CT | 3:00 pm PT Estadio Atanasio Girardot Inter Miami vs Barcelona SC

Viernes 7 de febrero

8:00 pm ET | 7:00 pm CT | 5:00 pm PT

Monumental Banco Pichincha



Viernes 7 de febrero 8:00 pm ET | 7:00 pm CT | 5:00 pm PT Monumental Banco Pichincha LAFC vs Inter Miami (MLS)

Viernes 21 de febrero

11:30 pm ET | 10:30 pm CT | 8:30 pm PT

Los Angeles Memorial Coliseum