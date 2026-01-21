El jugador del América que se suma a la Selección Mexicana tras la sorpresiva baja de Gil Mora

El encuentro de México en contra de Panamá y Bolivia han dado un giro para la Selección Azteca por la baja de Gilberto Mora , quien acusa una serie de molestias y en su lugar ha sido confirmado un futbolista del América, quien buscará no solo cumplir en el llamado, sino poder tener protagonismo para eventualmente colarse a la lista más importante del año, que es la convocatoria al Mundial del 2026.

Luego de tres jornadas, Gil Mora, el juvenil más relevante del balompié mexicano, tuvo unas molestias que ha acarreado en el inicio del torneo y para no correr algún tipo de riesgo, tanto en su equipo Xolos de Tijuana como el cuerpo técnico que lidera Javier Aguirre, decidieron cortarlo de este llamado para quew vuelva a la frontera y se recupere, teniendo por delante casi semana y media para estar recuperado.

Y es que Xolos vuelve a la acción para medirse en casa ante Rayados, el 31 de enero, por lo que tiene un periodo amplio para ser tratado y recuperarse, siendo menester su condición física cuando parece ser uno de los que irán al Mundial 2026 y por lo fundamental que es ya en el esquema de Sebastián Abreu.

El PLAN B de la Selección Mexicana ante la baja de Gil Mora: Alexis Gutiérrez

Luego de este imprevisto, México ha solicitado la inclusió en la convocatoria del mediocampista de 25 años, Alexis Gutiérrez, quien militó con Cruz Azul y es ahora futbolista de las Águilas.

Cuenta con una experiencia además en el Tapatío y ha ido escalando en su carrera teniendo en este punto, su valor más alto en el mercado con 4 millones de euros, pero sobre todo un rendimiento en las Águilas que lo vuelven visible para Javier Aguirre, Rafa Márquez y compañía en la dirección técnica del combinado mexicano.

El oriundo de León, Guanajuato, ha tenido un inicio activo con la Selección Mexicana, con tres juegos disputados en los que suma 221 minutos, es decir 81.85 por ciento de los minutos posibles.

De momento no tiene goles y tampoco acumula tarjetas amarillas o rojas.