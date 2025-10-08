Se formó en Argentina, llegó gratis a Rayados de Monterrey y hoy su precio no para de crecer

Rayados hizo un gran negocio al contratar a Germán Berterame como agente libre en el año 2022. En aquel momento, el delantero argentino nacionalizado mexicano finalizó su contrato con Atlético San Luis y se sumó a la escuadra regiomontana de forma gratuita. En la actualidad, mientras pelea por ser el líder de la tabla de goleo de la Liga BBVA MX , su valor de mercado no para de crecer y ascendió a los 7 millones de euros el mes pasado.

Este jugador se formó en la cantera de San Lorenzo, equipo de su país natal, pero nunca pudo brillar. Fue cedido a Patronato, equipo que hoy está en la segunda división del futbol argentino y, sin lugar en Argentina, decidieron venderlo a San Luis en el año 2019. Hoy, Berterame es la figura de Monterrey y uno de los culpables de que Anthony Martial reciba críticas por parte de los aficionados de Rayados .

Getty Images Germán Berterame es el máximo anotador de Rayados

Así es como ascendió el valor de mercado de Berterame en los últimos años

El goleador de 26 años llegó a Monterrey con un valor de mercado de 4,5 millones de euros en 2022. En tan solo un año, su precio ya era de 5,5 millones, teniendo un impacto considerable durante su primera temporada en La Pandilla. Sin embargo, el gran cambio sucedería en 2024, cuando pasó a tener un valor de 7 millones de euros, según Transfermarkt.

En octubre de 2024, el precio de Berterame había ascendido hasta los 7,5 millones de euros, siendo su máximo histórico hasta la fecha. Si bien es cierto que a principios de 2025 tuvo una abrupta bajada hasta los 6 millones, en el Apertura 2025 repuntó y ahora su ficha está tasada en 7 millones de euros.

Los números de Germán Berterame con Rayados en 2025

Desde que comenzó la temporada 2025/26, Berterame acumula 18 partidos jugados con Rayados contando todas las competiciones. En total marcó 12 goles y repartió 2 asistencias, siendo el máximo goleador del equipo regio. Por otra parte, suma 8 goles en el Apertura 2025, peleando por ganar el campeonato de goleo una vez finalizado el torneo.

La tabla de goleadores de la Liga BBVA MX 2025 (actualizada)