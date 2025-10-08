Ramón Juárez saldría del América para jugar en este histórico club de Champions League

Ramón Juárez, sin duda, se ha convertido en un pilar para el América desde antes de que llegara André Jardine. El juvenil de las Águilas, poco a poco, se gana un lugar en la titularidad y ha colaborado para que, en el Apertura 2025, sean sublíderes de la general . Ahora, medios internacionales lo colocan en el Porto, de Portugal, equipo campeón de dos Champions League.

El buen momento que vive Ramón Juárez provocó que Javier Aguirre lo volteara a ver y entrara en la convocatoria de la Selección Mayor. En la Fecha FIFA de octubre, México enfrenta a Colombia y Ecuador. Se espera que el central tenga algunos minutos para poderse mostrar, pues en Portugal resaltan las cualidades del canterano del América.

Archivo Ramón Juárez puede emigrar a Europa, según la IA.

El Porto ganó la Champions League en la temporada 1986-1987; su última Orejona la obtuvo en 2003-2004. No es un secreto que los Dragones volteen a ver a futbolistas mexicanos; en algún momento llegó a tener hasta cinco. Hace poco también intentó contratar a Johan Vásquez, el central del Genoa de la Serie A, pero el cuadro italiano le cerró las puertas y no lo dejó salir.

Te puede interesar:



Unos Dragones muy mexicanos

El Porto es uno de los equipos que más se han fijado en jugadores mexicanos. Hace algunos años no contratan a ningún azteca. Si los rumores en Europa empiezan a crecer, Ramón Juárez llegaría en el próximo mercado a Portugal, previo a la Copa del Mundo 2026.

En su momento, el Porto llegó a tener muchos mexicanos en sus filas, y la mayoría de ellos llegó a ser titular. Héctor Herrera se convirtió en un histórico y leyenda del club. “Tecatito” Corona fue uno de los más queridos por su desequilibrio. Miguel Layún también fue fundamental. Diego Reyes, con dos etapas, se adaptó más en la segunda. Jorge Sánchez fue el último en ponerse la del Porto (2023), pero no tuvo los minutos deseados.

En juveniles, también el Porto tuvo talento mexicano. Raúl Gudiño jugó para los Dragones y de ahí se fue a Chipre. Omar Govea no pudo trascender al primer equipo del Porto. Joao Maleck estuvo un breve tiempo y al final regresó a México.