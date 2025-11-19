Rayados prepara homenaje en plena Liguilla para uno de sus ídolos

Sin importar que los Rayados se encuentran en plena Liguilla, ya se prepara un emotivo homenaje para enaltecer a uno de los máximos ídolos de la afición regiomontana.

Se trata de Humberto ‘El Chupete’ Suazo, quien el pasado mes de octubre se retiró como futbolista profesional en su natal Chile después de casi 25 años de carrera, en los que dejó una gran huella en el equipo de la Sultana del Norte.

Así será el homenaje para el 'Chupete'

La directiva del Monterrey anunció a través de sus redes oficiales que organizará un reconocimiento para el ‘Hombre del plante gol’ durante el encuentro que tendrán en casa contra el América en la fase final del Apertura 2025.

“Humberto Suazo grabó su nombre en nuestra historia, y es momento de enaltecer su legado. Ven y acompaña al #Eterno26 en su homenaje en el partido de Ida de Cuartos de Final en el Estadio BBVA”, compartieron en las cuentas del club.

El día y horario todavía está por confirmarse, hasta que se definan las eliminatorias luego de jugarse el Play In, pero sería entre miércoles o jueves de la próxima semana, debido a que la “Pandilla” quedó en quinto lugar de la tabla, por debajo del América que fue cuarto.

De acuerdo a medios locales, se espera que el ‘Chupete’ reciba algún tipo de ovación, un mosaico en las gradas y puedan acudir invitados especiales al ‘Gigante de Acero’ para reconocer su paso por el cuadro regiomontano.

El adiós a las canchas de Suazo

Humberto Suazo se retiró como futbolista profesional con un emotivo homenaje en el encuentro de su equipo, el San Luis de Quillota, frente al Deportes Copiapó, de la Segunda División de Chile, el pasado 24 de octubre.

El chileno arrancó en la banca, pero al minuto 26 del primer tiempo se detuvieron las acciones para aplaudir y homenajearlo. ‘Chupete’ entró de cambio hasta el segundo tiempo del duelo que terminó empatado 0-0.

Su legado en Monterrey

El atacante por mucho tiempo fue el máximo goleador histórico del club con 121 anotaciones, antes de ser superado por Rogelio Funes Mori con 160 tantos.

En su palmarés con la ‘Pandilla’ ostenta dos títulos de LIGA BBVA MX y tres trofeos de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que lo convirtió en uno de los ídolos de la afición albiazul.

