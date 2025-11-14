La marca que rompió Rayados que hace ilusionar a sus aficionados

Los Rayados lograron romper una marca interna del club tras el destacado rendimiento ofensivo que tuvieron en este Apertura 2025, el cual contrastó con la fragilidad que mostraron en defensa.

A pesar del mal momento con el que llega el conjunto regiomontano a la Liguilla, en el que se medirán al América en los cuartos de final, existe un factor en el que sobresalieron y que hace ilusionar a su afición.

Goles y más goles

Esto luego de consumar su mejor producción goleadora de la última década en una temporada completa, es decir, en la suma de dos torneos de la fase regular durante un año.

La “Pandilla” registró 65 anotaciones durante el Clausura 2025 y Apertura 2025, en el que lucieron sus importantes elementos que tienen en el ataque como Sergio Canales, Germán Berterame, Lucas Ocampos, Jesús ‘Tecatito’ Corona y hasta el aporte ofensivo de Sergio Ramos.

La última vez que el Monterrey superó esta cifra en un año fue en el 2016 cuando entre los dos certámenes durante la fase regular contabilizaron 68 dianas.

Las figuras del ataque

Berterame y Canales estuvieron entre los cinco mejores goleadores del Apertura 2025, con nueve anotaciones cada uno, solo por debajo de Joao Pedro (Atlético de San Luis), Armando ‘La Hormiga’ González (Chivas) y Paulinho (Toluca), quienes tuvieron 12 tantos respectivamente.

Ocampos fue el tercer mejor anotador de los Rayados este semestre, con cinco dianas, mientras que después le siguió Ramos con dos goles; y finalmente fueron ocho jugadores más los que registraron una anotación.

Las mejores ofensivas del torneo

A pesar de la gran marca que consiguió el Monterrey, en este certamen fueron superados por otros equipos entre las mejores ofensivas del Apertura 2025, ya que los Diablos Rojos del Toluca lideraron este rubro con 43 tantos en la fase regular.

Después se ubicaron los Tigres de la UANL con 35 dianas; mientras que los Rayados y el América empataron en el siguiente peldaño, con 33 goles cada uno.

