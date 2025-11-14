¡POLÉMICO! Entrenador de Panamá defiende a Adalberto Carrasquilla tras la falta a Kevín Mier

Después de la lesión de Kevín Mier en el duelo entre Cruz Azul y Pumas, el futbolista panameño ha sido blanco de críticas por la dura entrada ante el guardameta colombiano que lo lesionó con una fractura de tibia que lo tendrá fuera de las canchas entre cuatro y seis meses.

En Panamá, todos con Adalberto

Tras las críticas hacía el mediocampista de los Pumas, en esta fecha FIFA el entrenador de la selección panameña, Thomas Christiansen salió a defender al seleccionado centroamericano y jugador de los Pumas.

"Hay entradas que luego no pasa nada, hay entradas donde por desgracia pasa lo que pasó, que hay una lesión más grave de una patada normal, pero nunca ha sido intencionado. Entonces, ahí está la mala suerte, porque si le toca menos o en otro sitio, pues no hubiera pasado nada. Pero bueno, él está mentalizado, preparado y eso es bueno para el grupo."

Por otro lado, Kevín Mier ya fue operado de la fractura de tibia que sufrió durante el cotejo ante los universitarios y hasta aprovechó antes de entrar a quirófano y le mandó un mensaje de buenas vibras al equipo femenil en su partido de semifinales en contra de Tigres.

“Quería enviarles un fuerte abrazo un saludo muy muy especial quiero que en ese partido les vaya bien, vayan con mucha confianza que todo va a salir bien", dijo el portero colombiano desde el hospital.

