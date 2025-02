Los partidos que transmitirá TV Azteca Deportes en la Jornada 9 Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Continua la actividad de la jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX este martes 25 y miércoles 26 de febrero luego de que se disputaron tres partidos el martes 18 de febrero y el miércoles 19 de febrero.

Los encuentros que se van a disputar son: Tigres vs Juárez, Mazatlán vs Rayados de Monterrey, Tijuana vs Pumas, Pachuca vs Puebla, Toluca vs Querétaro y Atlético de San Luis vs Chivas.

Los partidos que transmitirá TV Azteca de la Jornada 9

El primer encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS será el martes 25 de febrero del 2025 en punto de las 19:00 horas Centro de México y será el Tigres vs FC Juárez en el Estadio Universitario. Los felinos llegan con la misión de reponerse tras su reciente derrota ante León, mientras que los Bravos intentarán sumar puntos luego de caer ante Toluca en su casa.

El encuentro lo podrás ver por el canal Azteca Siete o por la app y sitio web de Azteca Deportes . El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Zague, Francisco Chacón y Carlos Salgado.

El segundo juego que podrás ver EN VIVO y GRATIS será desde el Estadio El Encanto con un emocionante duelo entre Mazatlán vs Monterrey, el partido lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 , nuestro sitio y la APP de Azteca Deporte a partir de las 21:00 horas tiempo del Centro de México. Tendrá la narración y análisis de Luis García, Jorge Campos, Jesús Joel Fuentes y Omar Villarreal.