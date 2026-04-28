La razón que llevaría al América a ganar el título del Clausura 2026

Cuando se habla de la Liguilla del Futbol Mexicano y del Club América, nadie puede descartar al conjunto de las Águilas para ser un serio candidato al título de la Liga BBVA MX, pues son los más ganadores con 16 campeonatos, por lo que siempre son el rival incómodo en la fase de eliminación directa.

Aunque por lo regular clasifica a la Liguilla en los primeros puestos de la tabla general, ahora el Club América ha tenido un torneo bastante irregular, donde las victorias fueron pocas y apretaron al final del Clausura 2026, tema que le ayudó a calificar en el octavo lugar.

Juárez sufre pero se queda con el triunfo ante Atlético de San Luis

El equipo tenía todo para avanzar en la sexta posición de la tabla, pero en la última jornada perdieron de locales ante el cuadro del Atlas, por lo que cayeron al octavo puesto, por lo que ahora se va a enfrentar en los Cuartos de Final a los Pumas, quienes terminaron como líderes generales.

¿Cómo le fue al América la última ocasión que clasificó en octavo lugar a la Liguilla?

La última ocasión que el Club América llegó en octavo lugar a la Liguilla de la Liga BBVA MX, fue en el Apertura 2024, aunque tras jugar el Play In para definir a todos los invitados a la Fiesta Grande, los de se colocaron en el séptimo lugar al momento de jugar la ronda de los Cuartos de Final.

Aunque el reto parecía ser más complicado de lo esperado, en esa ocasión los comandados por André Jardine lograron ser campeones, siendo el último título hasta la fecha que han conseguido bajo el mando del brasileño, es decir el famoso tricampeonato.

En esa ocasión, dejaron fuera del Play In a los Xolos en una serie de penales, luego en Cuartos de Final vencieron en el global 4-0 a Toluca, hicieron lo mismo con Cruz Azul en Semifinales con un marcador global de 4-3 y en la Final se impusieron 3-2 a Monterrey en el global.

