“Contra ellos siempre hay polémica”: Jugador de León apunta contra Club América y por el penal

Tras la victoria ante Club León, André Jardine tuvo un gesto que no se vio en TV hacia los aficionados del Club América. Pero al margen de la felicidad de la plantilla, de los fanáticos y del DT del conjunto azulcrema, el equipo local se sintió perjudicado por el penal sobre el final del encuentro que le concedieron a las Águilas. Un futbolista de La Fiera mostró su descontento.

Mientras se habla de que Israel Reyes puede despedirse del Club América en el partido ante Atlas con la clasificación casi asegurada a la Liguilla, Club León no tiene nada fácil el pasaje a la siguiente ronda. En ese marco, el jugador Emilio Rodríguez criticó al árbitro César Arturo Ramos por el penal que le dio al América para el triunfo 2-3 al minuto 77.

César Arturo Ramos|Archivo TV Azteca

Esto dijo Emilio Rodríguez sobre el polémico penal que sancionó César Ramos para América

“Contra este equipo (América) siempre pasan cosas polémicas, sea contra nosotros o contra otro rival. No sé por qué siempre pasan cosas polémicas, pero es parte del juego, el que toma las decisiones es el árbitro y él habrá visto algo diferente”, sostuvo Rodríguez antes de subirse al ómnibus tras la derrota de León ante América.

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Además, con cierto grado de ironía, el extremo derecho de 22 años expresó: “Por eso va al Mundial (el árbitro César Ramos), se supone”. De todos modos, no dejó de lado el máximo objetivo de La Fiera en este Clausura 2026: “Ojalá que no nos toque vivir otra situación de este tipo y podamos entrar en la Liguilla”.

@pangeadeportiva Emilio Rodríguez, jugador del León, aseguró que contra América siempre "pasan cosas polémicas", haciendo referencia al penal que le marcaron a las Águilas. La falta terminó por ser determinante al convertirse en el gol con el que el equipo visitante se llevó la victoria por 3-2. ♬ sonido original - Pangea Deportiva

El polémico penal que el árbitro le dio al América contra León

El VAR llamó a César Ramos para revisar la acción y, al ver que el cabezazo de Rodrigo Dourado fue bloqueado por el brazo de Ismael Díaz, el árbitro sancionó penal. Algo que desestimó el juez fue el reclamo de León, sobre un supuesto empujón del brasileño sobre el jugador local previo a la mano, algo que habría ocasionado que impactara el balón con su brazo.

¿En serio esto es Penal?



Al final lo marcaron y el América se llevó el triunfo pic.twitter.com/DBZSjFf9vk — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) April 22, 2026

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