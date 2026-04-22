Poco se habla: Israel Reyes puede despedirse del Club América en el partido ante Atlas
El defensa central puede marcharse tras el próximo partido de las Águilas
En los últimos días se conoció que hay más de 4 equipos quieren llevarse a una de las joyas de Club América: Israel Reyes. Todos los caminos apuntan a que el defensa central de 25 años dejará la institución azulcrema al final de esta temporada, pero poco se habla de que el partido contra el Atlas puede ser el último de “Isra” en la Liga BBVA MX.
Con el Clausura 2026 llegando al final de su Fase Regular y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerca (con Isra como uno de los 5 jugadores de México que todos querían y no tienen estampa en el álbum), todo indica que Reyes jugará su último partido con América ante Atlas. Dejaría la Liga MX justo en el duelo entre su actual equipo y el club donde hizo fuerzas básicas.
¿Por qué Israel Reyes tendría su último partido en América ante Atlas?
El próximo partido podría ser el último de Israel Reyes con el América, debido a que es uno de los mexicanos de la Liga MX que será citado por Javier Aguirre a la Selección Nacional de México, razón por la cual no podrá estar en la Liguilla del Clausura 2026. De este modo, ante Atlas se despediría del futbol mexicano, ya que se prevé una transferencia a Europa.
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Isra será uno de los aproximadamente 15 futbolistas de la Liga MX que estará en el Mundial 2026 bajo las órdenes del “Vasco”. En tanto, es uno de los que más ha llamado la atención en Europa. Siendo una baja durísima para André Jardine en la Liguilla, se prevé que también lo sea para el Apertura 2026, ya que hay hasta 6 equipos europeos que ya consultaron por él.
Por todo esto, Israel Reyes puede jugar su último partido con América ante Atlas el próximo sábado 25 de abril a las 21:00 (tiempo del Centro de México), en el Estadio Azteca (ahora Banorte).
Los números de Israel Reyes con Club América
Según los datos que aporta BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Israel Reyes con Club América han sido los siguientes:
- 146 partidos jugados
- 131 encuentros como titular
- 3 goles
- 2 asistencias
- 14 tarjetas amarillas
- 2 tarjetas rojas
- Tricampeón Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024
- Campeón de Campeones 2024
- Campeón Supercopa MX 2024.