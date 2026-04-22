Poco se habla: Israel Reyes puede despedirse del Club América en el partido ante Atlas

En los últimos días se conoció que hay más de 4 equipos quieren llevarse a una de las joyas de Club América: Israel Reyes. Todos los caminos apuntan a que el defensa central de 25 años dejará la institución azulcrema al final de esta temporada, pero poco se habla de que el partido contra el Atlas puede ser el último de “Isra” en la Liga BBVA MX.

Con el Clausura 2026 llegando al final de su Fase Regular y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerca (con Isra como uno de los 5 jugadores de México que todos querían y no tienen estampa en el álbum), todo indica que Reyes jugará su último partido con América ante Atlas. Dejaría la Liga MX justo en el duelo entre su actual equipo y el club donde hizo fuerzas básicas.

Israel Reyes sería el único convocado del América por la Selección Mexicana.|Club América

¿Por qué Israel Reyes tendría su último partido en América ante Atlas?

El próximo partido podría ser el último de Israel Reyes con el América, debido a que es uno de los mexicanos de la Liga MX que será citado por Javier Aguirre a la Selección Nacional de México, razón por la cual no podrá estar en la Liguilla del Clausura 2026. De este modo, ante Atlas se despediría del futbol mexicano, ya que se prevé una transferencia a Europa.

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Isra será uno de los aproximadamente 15 futbolistas de la Liga MX que estará en el Mundial 2026 bajo las órdenes del “Vasco”. En tanto, es uno de los que más ha llamado la atención en Europa. Siendo una baja durísima para André Jardine en la Liguilla, se prevé que también lo sea para el Apertura 2026, ya que hay hasta 6 equipos europeos que ya consultaron por él.

Por todo esto, Israel Reyes puede jugar su último partido con América ante Atlas el próximo sábado 25 de abril a las 21:00 (tiempo del Centro de México), en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Israel Reyes (L) of Mexico fights for the ball with Nuno Mendes (R) of Portugal during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Los números de Israel Reyes con Club América

Según los datos que aporta BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Israel Reyes con Club América han sido los siguientes: