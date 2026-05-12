¡Tiene historia! Esta es la razón por la que Chivas es favorito ante Cruz Azul

Durante el fin de semana, las Chivas lograron remontar a Tigres y avanzaron a Semifinales del Clausura 2026, por lo que van a tener que enfrentarse al Cruz Azul, equipo que hizo lo mismo al imponerse en el marcador global al Atlas 4-2.

No será la primera ocasión que Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la Liguilla del futbol mexicano, pues ya han protagonizado partidos que siguen en la memoria de los aficionados, aunque existe uno que le brinda cierta esperanza a los rojiblancos.

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La primera ocasión en que se vieron las caras en Liguilla, fue en el Verano 1999, cuando Cruz Azul superó a las Chivas con un global de 4-3 y se quedaron con el boleto a semifinales. En ese entonces, el técnico de 'La Máquina' era Luis Fernando Tena y el de Guadalajara era Ricardo Ferretti.

Después llegó el repechaje del Clausura 2003, donde ahora las que avanzaron fueron las Chivas, aunque el marcador global quedó empatado 5-5, el cuadro de Guadalajara pasó por mejor posición en la tabla.

Tres años después, en el Apertura 2006, Cruz Azul y Chivas se volvieron a ver en los cuartos de final, donde Guadalajara se impuso en el marcador global a Cruz Azul con un 2-4.

La última ocasión que estos dos conjuntos se enfrentaron en la Liguilla del futbol mexicano, fue en el Apertura 2026, nuevamente en los cuartos de final, donde Cruz Azul superó en el global a las Chivas con un 3-2.

Aunque en encuentro de Liguilla están parejos, la esperanza de la afición rojiblanca se remonta a la última final que disputaron Cruz Azul y Chivas, donde el Guadalajara se coronó campeón al imponerse en el global con 4-2, aunque habían caído en el duelo de ida 2-1, jugando en cada ganaron 3-0.

