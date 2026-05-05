Tiene 28 goles y 25 asistencias, pero Cruz Azul lo dejaría ir para el próximo torneo

La Máquina de Cruz Azul continúa planeando lo que será el siguiente torneo en cuanto a bajas y altas se refiere, por lo que se vislumbra un mercado de transferencias realmente movido en La Noria. Ante ello, existe un futbolista que podría abandonar el barco celeste después de varias campañas en el club.

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Como sabes, el deseo de la directiva cementera es tener un plantel lo suficientemente fuerte para que compita no solo en el torneo local, sino en los eventos internacionales que tenga. Ante ello, Cruz Azul no descarta la salida de este jugador para la siguiente temporada.

¿Rodolfo Rotondi podría salir de Cruz Azul para el próximo torneo?

De acuerdo con información del insider Ike Carrera, la directiva de Cruz Azul ha abierto la puerta para escuchar ofertas por Rodolfo Rotondi, quien durante varios torneos se convirtió en uno de los mejores elementos de la institución pero que, sin duda, ha bajado su nivel.

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La fuente menciona que, por primera vez en muchos años, la directiva capitalina está abierta a escuchar ofertas que convenzan tanto al jugador como al mismo equipo, esto después de que en el pasado Cruz Azul no aceptaba entablar conversaciones que ofrecieran menos de seis millones de dólares por él.

Cabe mencionar que Rodolfo Rotondi ha sido criticado por parte de la comunidad celeste gracias a las eliminaciones que el club tuvo ante el América, mismas en donde él tuvo que ver con un par de penales. Aún así, el argentino se ha convertido en un elemento regular en el esquema de todos los DT’s que han estado en la institución en el pasado reciente.

¿Cuáles son los números de Rodolfo Rotondi en Cruz Azul?

Rotondi llegó a Cruz Azul procedente de Defensa y Justicia en julio del 2022 a cambio de 500 mil euros, según Transfermarkt. En casi cuatro años con la institución, el argentino acumula poco más de 12 mil 600 minutos en 163 juegos, en donde además registra 28 anotaciones y 25 pases a gol.